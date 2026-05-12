香港牽頭研製　太空之眼首駐空間站

5月11日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的天舟十號貨運飛船和空間站組合體完成交會對接的畫面。（新華社） 中評社香港5月12日電／北京時間2026年5月11日8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在文昌航天發射場點火發射升空。約5小時後，天舟十號於13時11分，成功對接於“天宮”空間站天和核心艙後向端口，轉入組合體飛行段。天舟十號此次送達了總重近6.2噸的“太空快遞包裹”，載荷數量為歷次之最。



香港文匯報報導，據瞭解，今次的“太空包裹”中包含由香港科技大學牽頭研製的輕小型高分辨率溫室氣體點源協同探測載荷。這是香港牽頭的科研項目首次進入空間站，該載荷可以用太空之眼“看”碳排放，為全國的“雙碳”行動提供有力數據支撐。



天舟十號貨運飛船總長10.6米，由貨物艙和推進艙組成，專門用於為空間站運送貨物，發射重量約14噸。此次，天舟十號貨運飛船攜帶總重近6.2噸的“太空快遞包裹”奔赴空間站。這些貨物主要用於保障神舟二十三號和神舟二十四號兩批航天員乘組在軌正常工作、生活所必備的物品，以及空間站在軌運營所需的維修備件，共計220多件（套）貨物，另外還攜帶了700公斤的推進劑。



新款艙外服使用壽命“4年20次”



第三套編號為“F”的新款“飛天”艙外航天服，也是此次天舟十號送達的關鍵物資。據介紹，新款的“飛天”艙外航天服使用壽命由原來的“3年15次”提升為“4年20次”，新款艙外服延續並優化了第二代艙外服的設計。在艙外服的肘關節和膝關節使用了氣密軸承，關節壽命、靈活性比第一代顯著提高，具備更完善的生命保障系統、更好的熱防護能力和更高的可靠性。



此外，新款艙外服在設計中進一步考慮到在軌維護的便利性，具備較好的模塊化設計和測試維修性。這意味著當艙外服的易損部件出現問題或達到壽命時，可以隨時進行在軌更換，從而延長整套服裝的總體使用壽命。與之前的艙外服相比，新款艙外航天服在確保安全可靠的前提下，在熱舒適性、人機操作界面、操作安全性等方面進行了優化改進，航天員穿著更為舒適便捷。

