京劇名家魏海敏攜兩岸名角登台“有鳳還巢”

兩岸觀眾入場觀劇（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月12日電（記者 王教仁）5月11日晚，“有鳳還巢”京劇專場在北京吉祥大戲院上演，海峽兩岸京劇名家魏海敏、李宏圖、竇曉璇攜北京京劇院梅蘭芳京劇團聯袂呈現。京劇名家、梅派第三代開門弟子魏海敏表示，“京劇創新很必要也很難，我在北京學戲就猶如錢存銀行，在北京存，在台北花。”



現場座無虛席，來自兩岸的觀眾共同享受選自《鳳還巢》、《王熙鳳》兩部經典京劇中的精彩段落。



《鳳還巢》創排於1928年，是梅蘭芳大師的代表劇目之一，亦為中國戲曲輕喜劇的典範之作。此次專場演出選取了劇中膾炙人口的“姊妹設疑”、“洞房醜配”、“釋疑團圓”三折，行當豐富，妙趣橫生。此外，“鳳還巢”，喻指事物歸其本源，人才歸其故里，回歸初心；在藝術作品中，更成為大團圓的象徵。



《王熙鳳》創排於1980年代，但隨著編劇移居海外後，該劇幾近失傳。2003年，魏海敏在台灣國光劇團復排此劇。該劇甫一復出，即在兩岸掀起觀劇熱潮，先後在台灣全省、北京、上海、天津、廈門、蘇州等地巡演，被一致認為是兩岸京劇藝術傳承交流的代表劇目，也成為魏海敏的代表作之一。



魏海敏是兩岸文化交流的重要參與者。1991年，她跨越海峽來到北京，拜入京劇大師梅葆玖門下，成為梅派第三代的開門弟子。35年來，梅蘭芳京劇團一直是魏海敏從事京劇藝術學習、演出、交流和教學的基地。魏海敏擁有大量創新劇目的成功經驗，作品等身。她常說：“京劇創新很必要也很難，我在北京學戲就猶如錢存銀行，在北京存，在台北花。”《王熙鳳》正是這種“存取關係”的重要結晶。



歷年來，梅蘭芳京劇團也屢屢出訪台灣，劇團以“守正創新”為理念，培養了一代又一代京劇人才，與台灣京劇同行一道，吸引並培養了大量島內京劇觀眾，推動傳統文化在台灣的發展和傳播。