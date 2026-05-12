醫脈相連　兩岸同心傳國粹

兩岸中醫藥文化論壇現場（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月12日電（記者 王教仁）5月12日上午，兩岸中醫藥文化論壇在北京台灣會館開幕。中國醫藥導報社長、總編輯許武慶強調，中醫藥作為中華文明數千年智慧的結晶，不僅是兩岸同胞共同的文化遺產，更是兩岸在健康領域最具辨識度的共同語言。



論壇開幕致辭中，東城區委常委薛國強指出，東城區是全國中醫藥傳承創新發展試驗區，歷史底蘊深厚，優勢資源匯聚。他強調，東城區通過打造“桑梓青創營”、“正陽同心·以醫惠民”實踐品牌，支持台灣中醫藥學生實習就業及醫師在京執業，并為其提供全方位服務保障。他期待本屆論壇結出豐碩成果，促進兩岸同胞攜手深耕文化傳承、賦能產業升級、拓寬交流格局。



北京市中醫藥管理局副局長、二級巡視員李德娟表示，北京市中醫藥管理局暢通渠道，支持台灣醫師按照國家的相關規定在京執業行醫，鼓勵台灣學生來京學習中醫，并參加統一考核，取得中醫醫師的執業資格。她希望，兩岸中醫藥界能以此次論壇為橋梁，深化學術交流，凝聚發展共識，共探中醫藥傳承創新發展之路。



許武慶指出，兩岸文脈相通、文化同源，具備中醫藥交流合作的獨特優勢。近年來，兩岸在中醫藥學術研究、藥材品質、行業法規等領域已奠定了良好合作基礎，他期待兩岸未來在中藥材品質標准、臨床數據整合、中醫藥現代化等方面深化合作，讓中醫藥以更科學、更規範的面貌走向世界。



台灣中華華夏醫師協會會長、中國國民黨民意代表蘇清泉通過視頻祝賀論壇舉辦。他表示，中醫藥文化是兩岸同胞同根同源、無法割斷的文化共鳴與精神紐帶，兩岸在共謀中醫藥傳承發展方面使命在肩、大有可為，期盼兩岸共護中醫文化根脈，傳承千年智慧，共促民族複興。



隨後，與會主要領導和嘉賓共同啓動“兩岸青年中醫藥文化傳承計劃”。



論壇最後，中國中醫科學院副院長、研究員楊洪軍，中華海峽兩岸中醫藥合作發展交流協會會長梁克瑋，北京中醫藥大學副校長王停，首都醫科大學附屬北京中醫醫院副主任醫師陳穎哲分別做了主旨演講。