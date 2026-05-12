傳承中華文脈　兩岸專家共話中醫藥未來

論壇主旨演講現場（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月12日電（記者 王教仁）5月12日上午，來自兩岸的中醫藥領域專家在兩岸中醫藥文化論壇上共話中醫藥的傳承與未來。首都醫科大學附屬北京中醫醫院副主任醫師陳穎哲指出，兩岸中醫藥同心同頻，唯有堅守文化初心，深化交流合作，才能讓中醫藥瑰寶在兩岸煥發光彩。



中國中醫科學院副院長、研究員楊洪軍在演講中聚焦“中醫藥的科技與文化價值”，深入闡釋中醫藥文化的時代價值與科技創新。楊洪軍指出，中醫藥是中華文明的瑰寶，與中華民族的繁衍生息、歷史發展融為一體。他強調，要堅持中醫藥新藥背後的科學邏輯，將文化和科技有機地融合在一起。現代醫學發現器官間存在通訊（如心－腦、肺－腦關聯），印證了中醫“五臟六腑皆令人咳”等整體觀理論。未來，要堅持解讀原理、發揮療效、全鏈條創新，將傳統文化與科技創新并行互證，提升中醫藥防治疾病與維護健康的服務能力。



中華海峽兩岸中醫藥合作發展交流協會會長梁克瑋，分享了作為非遺傳承人的經歷和長期推動兩岸交流的實踐，圍繞“中醫藥精髓的傳承與創新”暢談思考與體會。梁克瑋以“五年”為階段，分享了他從求學到創業、再到致力於兩岸融合與傳承的職業脈絡。談及兩岸融合，他希望依托現有兩岸中醫傳承基地，持續推進中醫藥青年創業就業工作，通過兩岸青年的融合，共同守護并傳承源遠流長的中華中醫藥文脈，服務兩岸民衆乃至更廣闊的世界。



北京中醫藥大學副校長王停，從賦能、融合、創新三個方面，介紹中醫藥領軍人才培養的實踐與探索。王停指出，賦能方面，通過數字賦能四大戰略方向，即智能化課程教材、虛擬化實踐平台、共享化聯盟資源和個性化學習模式。融合，即通過了科教融匯、產教融合、醫教結合、數值賦能四個路徑持續推進教育高質量發展。創新融入到各個舉措中，包括學制改革、設置精英人才培養項目、開設交叉創新班等措施。



陳穎哲講述了從醫之路的成長歷程和在大陸發展的收獲感悟，鼓勵更多台灣青年扎根大陸、深耕專業。陳穎哲認為，兩岸中醫藥核心理論、診療理念高度一致。台灣中醫源自明清時期移民的傳入，保留了董氏奇穴等傳統流派及珍稀古籍，而大陸則擁有完整理論體系及豐富道地藥材。他希望，兩岸優勢互補，將大陸的經典名方、藥材資源與台灣的制藥技術、管理模式相互借鑒，共同推動中醫藥現代化、國際化。