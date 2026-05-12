首屆香港具身智能產業峰會舉行 強調香港優勢

首屆香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會（香港）舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）首屆香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會（香港）12日舉行，來自香港政商業界、高校、科研機構及國際資本代表，圍繞具身智能的技術落地、商業部署與全球合作展開深入探討。多位與會者強調了香港優勢，現場還發佈了多個合作計劃。



本次峰會由香港中華聯誼會與智元聯合發起。香港特別行政區行政長官李家超、香港中華聯誼會會長鄭翔玲、香港貿易發展局主席馬時亨等嘉賓出席並致辭。智元創始人、董事長兼CEO鄧泰華發表主題演講。



李家超表示，香港特區積極對接國家戰略和“人工智能＋”行動，著力推動具身智能等策略性未來產業發展。香港有高度國際化、文化多元而空間緊湊的城市環境，為具身智能提供了理想的試驗與應用場景。無論是服務機器人、醫療護理應用，還是智能製造，都具備豐富而具挑戰性的應用空間，有助相關技術對接國際市場。



李家超說，為進一步推動AI賦能產業，特區政府會成立“AI＋與產業發展策略委員會”，邀請專家、學者、企業及創科園區公司參與，初期聚焦生命健康及具身智能，為AI帶動產業轉型制定策略。



馬時亨表示，香港作為“超級聯繫人”與“超級增值人”，能夠有效協助內地人工智能企業走向全球。隨著AI產業持續壯大，企業亟需拓展市場、建立品牌。香港憑借內聯外通的獨特優勢，是內地AI企業“走出去”的最佳跳板。貿發局將持續強化相關服務，助力內地企業與品牌穩健出海。



鄭翔玲在致辭中回顧了香港創新科技的發展歷程。她強調，香港從來都是全球智慧的交匯點、世界夢想的試驗場。背靠祖國、聯通世界，香港擁有頂尖學府、世界級科創基地與開放包容的生態。智能機器人從實驗室走向產業、從概念走入生活，正是香港新質生產力與新型工業化最生動的破壁之作。



鄧泰華在主題演講中談到，人工智能正從感知智能、認知智能邁向融合感知、認知與行動的具身智能。具身智能今年正經歷從“開發態”（如機器人能跳舞）到“部署態”（如機器人能幹活、創造價值）的關鍵躍遷。鄧泰華還分享了“個、十、百、千、萬”發展目標：在香港成立國際研發總部，建立數個聯合實驗室，培育數十家創新企業，發展數百家產業夥伴，創造數千億產業營收，推動總計超萬億的行業總市值。



智元聯合創始人、總裁兼CTO彭志輝在隨後的演講環節全面解析了“一體三智”技術演進路線。