香港具身智能峰會：看機器人與你的未來生活

地鐵指引機器人，它說話的同時臉上出現了紅色叉叉，雙手伸展做攔截動作（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）首屆香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會（香港）12日舉行，除了產業發展等專業議題外，當天在會場外的一大批形式各樣的機器人，吸引了參會者的極大關註。步入“機器人群”，仿佛看到未來具身智能深入日常後的生活場景……



智元精靈G2機器人，穿上紅馬甲，就能成為地鐵指引工作人員。它揮舞將近三米的雙臂，臉上出現了紅色叉叉，告訴你“地鐵即將關門，請勿靠近”。



服務生機器人，下半身軀體是穩定的輪盤狀，上半身是活潑的服務生，它兩只手分別端著水杯在肆意舞動，杯內的水基本保持穩定。它面部的表情還不斷變化出“大笑”、“微笑”，顯示出服務的友好與穩定性能。



機械工作，則可以有更多機器人參與。有的機器人可以準確地把充電線插入手機，顯示了精準的作業能力；有的機器人則凸顯體力和穩定性，可以參與工業搬運、物流分揀、產線上下料等各種工作場景。



除了物理功能性，機器人的“情緒價值”也得到開發。一排個頭小巧的機器人會與人對話、談笑、“比心”。如果你“要抱抱”，它會立刻伸出雙臂給你大大擁抱，“情緒價值拉滿”。



當天，智元旗下的靈犀X2、遠征A3及精靈G2等機器人和機器狗產品都集體亮相，智元創始人、董事長兼CEO鄧泰華說，智元機器人已實現規模量產，今年目標生產數萬台。量產後將把產品推向商用，並在商用場景中不斷完善。相信不久的將來，這些具身智能會給世界帶來極大改變。



