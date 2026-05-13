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美媒：以總理稱應逐步結束美對以軍事援助
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2026-05-13 10:01:42
中評社北京5月13日電／據美國哥倫比亞廣播公司10日報導，以色列總理內塔尼亞胡稱應逐步結束美國對以色列的軍事援助。
內塔尼亞胡在接受該媒體專訪時稱，以色列“每年收到38億美元”的美方援助，應制定一個以美雙方認可的時間表，逐步結束接收美國的軍事援助，並將兩國從“援助關係”轉為“夥伴關係”。內塔尼亞胡還稱，未來以色列可能發起一些如情報、武器和導彈防禦方面的“聯合項目”，以美雙方“投入等額資金”，“公平分享成果”。
來源：新華社
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