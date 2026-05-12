李家超：香港為具身智能提供理想應用場景

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）首屆香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會（香港）12日舉行。香港特區行政長官李家超致辭表示，香港有高度國際化、文化多元而空間緊湊的城市環境，為具身智能提供了理想的試驗與應用場景，有助相關技術對接國際市場。



李家超表示，國家“十五五”規劃前瞻布局未來產業，支持具身智能成為新的經濟增長點。香港特區積極對接國家戰略和“人工智能＋”行動，著力推動具身智能等策略性未來產業發展。



“實現這個願景，需要堅實的研發基礎，”李家超介紹，香港在AI與機器人領域擁有一批世界知名的專家學者，學術研究水平位居世界前列。政府也一直透過“創新及科技基金”資助本地大學、研發中心和企業進行包括具身智能相關的專題研究。政府設立的InnoHK創新香港研發平台已資助16間聚焦AI與機械人的實驗室，重點包括AI驅動的機械人技術，廣泛應用於醫療、物流、智能製造、建造等行業。而數碼港也在支援約120間涉及人形機械人、無人駕駛、無人機、智能可穿戴設備等的企業。



李家超表示，香港有高度國際化、文化多元而空間緊湊的城市環境，為具身智能提供了理想的試驗與應用場景。無論是服務機器人、醫療護理應用，還是智能製造，都具備豐富而具挑戰性的應用空間，有助相關技術對接國際市場。



李家超還提到，為進一步推動AI賦能產業，特區政府會成立“AI＋與產業發展策略委員會”，邀請專家、學者、企業及創科園區公司參與，初期聚焦生命健康及具身智能，為AI帶動產業轉型制定策略。



特區政府全資擁有的香港人工智能研發院將於下半年投入運作，以促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景為目標，搭建AI技術方案配對平台，推動包括具身智能在內的解決方案對接業界需求，加速商品化和產業賦能。基建方面，正全力推進北部都會區各個產業園區的建設，包括河套香港園區、新田科技城、沙嶺數據園區，形成完整的產業生態圈，實現上、中、下游協同發展，為具身智能產業的未來發展配齊硬件。



李家超強調，香港會繼續發揮“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力企業把握機遇、走向世界。歡迎更多具潛力及代表性的企業落戶香港，善用本地人才、資金、產學研協作及國際聯通優勢，加速技術迭代，開拓國際機遇。