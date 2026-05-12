富權：軍購案打六折 多重壓力下綜合平衡結果

中評社香港5月12日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：“軍購案打六折”是多重壓力下綜合平衡的結果。以下為文章內容。



台灣“立法院”昨日下午經表決三讀通過“軍購特別條例”，中國國民黨、台灣民眾黨黨團挾人數優勢，通過其聯合提出的七千八百億元（新台幣，下同）修正動議版本，與民進黨當局提出的一億二千五百萬元“國防特別預算”相比，相差四千七百億左右。對此，民進黨發言人李坤城遺憾地將之形容為“打了六折”。賴清德等一眾民進黨高層更是“貓刮咁嘈”，聲稱這將嚴重影響台灣當前的“防衛韌性”與不對稱戰力，不應將“國防”能力“分拆或擱置”。而國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，則在“軍購特別條例”三讀通過後，聯合舉行記者會，展現“藍白合”在重大“國安”議題上的主導權，並確立在野黨對“政府”預算的監督防線。當然，也隱含著鄭麗文對拆解了可能會裂解國民黨的“未爆彈”的慶幸心情。



“行政院”於去年十一月提出一萬二千五百億元規模的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案（簡稱“軍購特別條例”）。在野黨先後在程序委員會十次封殺，在付交朝野協商又先後四次破局，期間還造成三項發價書到期，讓美方破例延期。而在美方“關切”下，民眾黨黨團今年一月提出版本，將預算總額限縮至四千億元；國民黨黨團則提出黨中央屬意的“三千八百億＋N”版本，但藍營內有部分聲音主張八千億元版本，朝野黨團各自版本遲遲喬不攏，而且在國民黨內還爆發分裂危機。在“軍購特別條例”必須依程序交付院會表決的前夕的關鍵時刻，鄭麗文頻密與韓國瑜、傅崐萁、盧秀燕等不同主張者商討，並在國民黨秘書長李乾龍等人的密集斡旋下，黨內最終凝聚共識，賴士葆提出的折中方案成為關鍵，既守住了第一波三千多億元的底線，也寫入了總額上限，為黨內不同意見找到了平衡點，並與民眾黨黨團達成共識，在昨日上午聯合提出新七千八百億元版本的草案：藍白兩黨支持對美軍購，第一期已有發價書的五項軍售預算上限為三千億元，美方在條例施行後一年內同意出售的第二期項目，預算上限為四千八百億元，合計七千八百億元。此藍白黨團聯合提案昨日下午交付院會三讀表決投票，以贊成票五十九票，民進黨“立委”則全數棄權，最後在藍白挾人數優勢下強行通過。而值得注意的是，在投票時，柯建銘、沈伯洋、範雲、王定宇等多名民進黨“立委”，曾一度按下贊成按鈕，現場國民黨“立委”見狀隨即高喊“民進黨起義來歸”，民進黨黨團成員才集體將燈號改為棄權。



“立法院”通過“六折軍購案”，是各方政治力量在多重壓力下綜合平衡與博弈的結果。其過程充滿了複雜的政治角力，最終版本是藍白陣營與國民黨內派系間政治平衡妥協的產物。七千八百億元金額既未完全滿足民進黨當局一億二千五百萬元的預算訴求，也未堅持國民黨中央三千八百億元的底線，而是折中達成共識。



這一結果體現了多重平衡。首先是國民黨內的平衡，原本國民黨內部分為“三千八百億＋N”與“八千億”兩派，七千八百億接近傅崐萁協調後的中間值，既保全鄭麗文一方嚴控預算立場，也安撫盧秀燕、韓國瑜等支援較高額度的聲音。其次是跨黨派合作，藍白陣營聯手壓縮預算規模，守住“憑發價書撥款、逐項審查、專款專用”原則，防止行政機構獲得無監督的“空白支票”。有趣的是，昨日恰逢國民黨團總召傅崐萁生日，該案三讀通過被視為其政治操盤的勝利，被輿論稱為“生日大禮”，進一步凸顯其在協調各方中的關鍵角色。

