研究：南極或從全球變暖“緩衝器”變為放大器

中評社香港5月12日電／澳大利亞新南威爾士大學11日發佈公報說，該校科研人員參與的一個國際研究團隊發現，數十年來，南極海冰似乎對全球變暖具有一定的抵禦能力，幫助減緩氣候變化速度，但一系列海洋和大氣變化使南極海冰在2015年後突然急劇減少，這種系統性轉變可能會加速全球變暖。



公報說，多年來，當北極海冰隨著全球變暖不斷減少時，南極海冰卻似乎能保持穩定，海冰面積甚至在21世紀頭10年的後期一度擴大。然而，南極海冰在2015年後突然急劇減少，並在2023年降至歷史最低點。該研究團隊發現，多種氣候進程相互作用使南大洋進入了一種新的狀態，引發南極海冰的突然急劇減少——首先，溫室氣體排放和臭氧層空洞加強了環繞南極的風力，這些風將溫暖而高鹽度的海水帶到海面，隨後釋放了其中儲存的熱量，這又形成一個“反饋循環”，使南極長期處於低海冰狀態。



南大洋的海水呈分層結構，其中較冷、較淡的海水位於表層，而較暖、較咸的海水位於下層，這原本像一個“蓋子”，將熱量封存在深海。但最新研究顯示，這一道屏障已經減弱。研究團隊通過分析海洋數據並使用高分辨率模型發現，南極周邊較暖的深層海水正上升至更接近海面的區域，能直接融化海冰。海冰減少會破壞洋流系統穩定性，使全球變暖速度遠超預期。



新華社報導，研究人員表示，目前還無法確定這種變化究竟只是暫時現象，還是一個新常態的開始。雖然氣候模型早已預測，在全球變暖背景下南極海冰會減少，但並未準確預測到如今變化發生的時間、速度以及區域複雜性。未來變化將取決於變暖程度、風力狀況等多種因素的相互作用。



論文第一作者、英國南安普敦大學研究員、澳大利亞新南威爾士大學訪問研究員阿迪蒂亞·納拉亞南說，南極如今可能正從全球變暖“緩衝器”轉變為“放大器”。



研究論文已發表在美國《科學進展》雜誌上。