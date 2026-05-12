富權：台當局擬推無人機特別條例　有政治動機

中評社香港5月12日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：台當局擬推出“無人機特別條例”意欲何為？以下為文章內容。



台灣民進黨當局在其一萬二千五百億元對美軍購《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，於上週五在“立法院”三讀表決投票時，遭到中國國民黨、台灣民眾黨黨團聯手杯葛，“打了個六折”地通過藍白黨團共推的上限為七千八百億的版本，排除商購及委製案項之後，仍然並不死心，正在研擬再提《無人機特別條例草案》。根據中央社報導，不具名“行政院”人士表示，未來專報如何規劃等都會全盤研議，且為儘速建構台灣完整的自主防衛能力，相關部會都會積極規劃。這將會引發新一波政治攻防。



到目前為止，尚未見《無人機特別條例草案》的內容，但根據相關資訊顯示，該特別條例預計涵蓋以下重點：無人載具產業發展計劃，統籌各部會需求，推動無人機產業鏈的技術研發；建立民主供應鏈，打造無人機產業聚落，強化島內自主研發與生產能力，避免依賴特定國家的供應來源；軍用商規無人機採購，包含軍事、偵蒐及防禦用無人機的特別預算規劃。該特別條例的核心內容是通過編列特別預算，推動大規模採購與自主研發攻擊型、偵察型無人機，構建“不對稱戰力”，並發展本土無人機產業鏈。按照規劃，該特別條例擬在六年內投入約一千五百億新台幣，用於採購二十萬八千二百架濱海攻擊型無人機，及一千四百四十六架濱海監偵型無人機，年均預算需求超過二百億元。



此舉旨在應對戰時可能的海上封鎖，確保在外部支援中斷情況下仍具備自主生產與持續作戰能力。此舉標誌著台灣的防禦戰略正從傳統武器採購轉向全域數位化與無人化作戰體系構建，意圖利用AI輔助決策與大量無人機縮短“擊殺鏈”，提升戰場反應速度與生存能力。“行政院”人士表示，目前仍在“全盤研議中”，尚未正式將此特別條例草案送入“立法院”。



台灣軍方希望通過“無人機特別條例”整合產官學資源，結合國外技術轉移，打造台灣本土的無人機“國家隊”。目前全台已有超過二百六十家具備整機製造能力的無人機廠商，北部一百六十多家、中部五十六家、南部四十多家、東部四家。此外，台當局已在嘉義設立“亞洲無人機AI創新應用研發中心”與“民雄航天暨無人機產業園區”，鼓勵企業投資。產業資料顯示，二零二五年全年無人機整機出口產值約九千三百萬美元，而二零二六年第一季度已突破一億美元。



民進黨當局對研擬“無人機特別條例”的“理由”是，由於“立法院”於上週五三讀通過在野黨版的《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限由“行政院版”的一萬二千五百億元大砍至七千八百億元，其中將“行政院”原本編列的商購無人機、島內委製無人機及 AI 系統等“國防”自主項目大部分刪除。雖然“打了六折”的軍購案中仍編列部分無人機預算，但民進黨當局認為這筆金額遠不足以支撐其完整的無人機發展藍圖。民進黨當局引用俄烏戰爭與中東衝突的經驗，強調無人機在不對稱作戰中的關鍵角色。他們認為，面對解放軍的威脅，台灣必須快速建立自己的無人機戰力，包括攻擊、偵搜與反制能力。此外，他們也擔憂美國因全球多處戰事導致軍備庫存吃緊，可能無法及時滿足台灣的武器需求，因此更需要加速發展本土的無人機產能，以降低對外部的依賴。



民進黨當局主張無人機是現代戰爭的關鍵戰略產業，需要長期且穩定的資金投入。透過另立特別條例，可以將無人機相關的“對外採購”與“島內研發製造”預算獨立出來，確保這筆戰略資源不會被其他傳統軍購項目（如火炮、飛彈）排擠或稀釋。這是民進黨推動此特別條例的核心目標之一。他們希望透過“政府”的大額、長期訂單（所謂的“長單”），吸引民間廠商投資設廠，從而建立完整的本土無人機產業鏈。民進黨當局將此視為打造“非紅供應鏈”（排除中國大陸企業與零組件）的重要一環，不僅是為了“國防”自主，也意圖讓台灣在全球無人機市場中佔有一席之地。他們認為，特別條例能提供比年度預算更靈活的法源依據，加速產業扶植進程。

