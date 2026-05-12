馬時亨：香港是內地AI企業走出去最佳平台

香港貿易發展局主席馬時亨（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）香港貿易發展局主席馬時亨12日出席首屆香港具身智能產業峰會並致辭表示，香港在“一國兩制”下，有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是內地人工智能（AI）企業走出去的最佳平台。



馬時亨說，由中國製造到今天邁向中國創造，國家AI產業競爭力正攀升至新台階，數據顯示全國AI企業達到6千家，佔全球一成六。香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”，要協助內地AI企業“出海”。而香港在“一國兩制”下，有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是內地AI企業走出去的最佳平台。



馬時亨提到，國家“十五五”規劃支持香港發揮專業服務優勢，助力內地企業出海。貿發局正積極對接“十五五”，鞏固香港作為企業“出海”的首選平台角色。貿發局旗下的國際展覽和會議一直是企業的有效平台，例如上月舉行的香港國際創科展及春季電子產品展，均吸引很多內地創科企業，包括“杭州六小龍”之一的宇樹科技 、“深圳八大金剛”中的優必選及眾擎機器人參展，展示尖端成果和方案。



馬時亨表示，貿發局作為內地企業出海專班的核心成員，持續強化出海資源，於4月中推出了“出海全球通”，將繼續發揮平台作用，協助內地企業和品牌穩健“出海”。他強調，香港頂尖的專業服務將隨時為國家AI企業“出海”護航，助力AI成為外貿新增長點。