紐時：中方或就對台軍售問題向特朗普施壓

中評社香港5月12日電／紐約時報中文網12日發表文章說，幾十年來，美國的對台政策一直建立在一個複雜的政策網路之上，其目的是支持這個島嶼民主政體，同時避免正式將其視為一個“獨立國家”－－這一步將激怒北京。



許多台灣人正屏息以待，當特朗普以其即興、交易式的作風於週四開始在北京與中國領導人習近平舉行為期兩天的峰會時，這個微妙的結構將會發生什麼。中方似乎已準備好就美國對台灣的支持——尤其是武器銷售——向特朗普發出告誡。



特朗普及其官員表示，他此次北京之行將重點關注貿易和投資。但中國外交部長王毅和其他官員已表示，他們也期待兩位領導人討論台灣問題——這是最有可能引發兩國之間戰爭的議題。中國聲稱台灣是其領土，並可能動用武力奪取它；而美國則表示，可能介入以保衛台灣這個長期夥伴。



中國外交部發言人林劍上週在被問及台灣問題是否會成為習近平在峰會的優先事項時表示：“台灣問題是中國核心利益中的核心。”



台灣問題經常出現在中美領導人會談中。但曾任美國國家安全委員會中國事務主任的何雷恩（Ryan Hass）指出，在北京舉行的這次峰會將給習近平更多機會和時間來闡述中方立場



中方可能會試圖說服特朗普公開表示反對“台灣獨立”。這可能對賴清德構成打擊，儘管他已表示沒有計劃宣布獨立。歷屆美國總統都表示“不支持”“台灣獨立”。而專家們說，明確表示“反對”可能會顯得更傾向於北京的觀點，即賴清德的政府是挑起事端的一方。



賴清德所在的民進黨“立法委員”陳冠廷表示：“這容易被中國拿來宣傳成美方站到北京立場，甚至對台灣形成新的外交壓力。”



來自中國和華盛頓的專家表示，中方提出台灣問題的主要重點，可能是說服特朗普放緩、甚至最終減少美國對台灣的武器銷售。今年2月的一次通話中，中方敦促特朗普“慎重”處理武器銷售問題。

