16位商界領袖將陪同特朗普訪華，他們是誰？

中評社香港5月12日電／紐約時報中文網12日報導，特朗普總統本週將攜16位首席執行官一同訪華，其中包括伊隆·馬斯克和蒂姆·庫克。



白宮於週一公布了擬隨總統一同前往北京的商界領袖名單。特朗普定於週二離開華盛頓，並於本週晚些時候與中國領導人習近平舉行會晤。



白宮發布名單後，思科公司表示其首席執行官查克·羅賓斯無法出席。



馬斯克入選代表團是這位世界首富與總統關係修復的最新跡象。馬斯克曾擔任特朗普的高級顧問，負責監督政府聯邦機構改革事務。去年5月，他因與特朗普產生矛盾而離任，但近幾個月來兩人已修復關係。



據一位瞭解英偉達首席執行官黃仁勛行程的人士透露，黃仁勛未獲邀請，本週也不會前往中國。當前，全球市值最高的企業英偉達正等待中美兩國批准，以向中國出口其人工智慧晶片H200的早期型號，黃仁勛此次缺席正值這一關鍵節點。



美國官員稱，特朗普希望與中方探討成立投資委員會和貿易委員會事宜，此次隨行代表團涵蓋了多個行業的商界領袖。



代表團名單如下：



• 蘋果公司的蒂姆·庫克

• 貝萊德集團的拉里·芬克

• 黑石集團的史蒂芬·施瓦茨曼

• 波音公司的凱利·奧特伯格

• 嘉吉公司的布萊恩·賽克斯

• 花旗集團的簡·弗雷澤

• Coherent高意公司的吉姆·安德森

• 通用電氣航空的拉里·卡爾普

• 高盛集團的戴維·所羅門

• 因美納公司的雅各布·泰森

• 萬事達卡的麥可·米巴赫

• Meta的迪娜·鮑威爾·麥考密克

• 美光科技的桑賈伊·梅赫羅特拉

• 高通公司的克里斯蒂亞諾·阿蒙

• 特斯拉公司的伊隆·馬斯克

• 維薩公司的萊恩·麥金納尼