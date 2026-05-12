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16位商界領袖將陪同特朗普訪華，他們是誰？
http://www.CRNTT.com   2026-05-12 15:57:51
　　中評社香港5月12日電／紐約時報中文網12日報導，特朗普總統本週將攜16位首席執行官一同訪華，其中包括伊隆·馬斯克和蒂姆·庫克。

　　白宮於週一公布了擬隨總統一同前往北京的商界領袖名單。特朗普定於週二離開華盛頓，並於本週晚些時候與中國領導人習近平舉行會晤。

　　白宮發布名單後，思科公司表示其首席執行官查克·羅賓斯無法出席。

　　馬斯克入選代表團是這位世界首富與總統關係修復的最新跡象。馬斯克曾擔任特朗普的高級顧問，負責監督政府聯邦機構改革事務。去年5月，他因與特朗普產生矛盾而離任，但近幾個月來兩人已修復關係。

　　據一位瞭解英偉達首席執行官黃仁勛行程的人士透露，黃仁勛未獲邀請，本週也不會前往中國。當前，全球市值最高的企業英偉達正等待中美兩國批准，以向中國出口其人工智慧晶片H200的早期型號，黃仁勛此次缺席正值這一關鍵節點。

　　美國官員稱，特朗普希望與中方探討成立投資委員會和貿易委員會事宜，此次隨行代表團涵蓋了多個行業的商界領袖。

　　代表團名單如下：

　　•　蘋果公司的蒂姆·庫克
　　•　貝萊德集團的拉里·芬克
　　•　黑石集團的史蒂芬·施瓦茨曼
　　•　波音公司的凱利·奧特伯格
　　•　嘉吉公司的布萊恩·賽克斯
　　•　花旗集團的簡·弗雷澤
　　•　Coherent高意公司的吉姆·安德森
　　•　通用電氣航空的拉里·卡爾普
　　•　高盛集團的戴維·所羅門
　　•　因美納公司的雅各布·泰森
　　•　萬事達卡的麥可·米巴赫
　　•　Meta的迪娜·鮑威爾·麥考密克
　　•　美光科技的桑賈伊·梅赫羅特拉
　　•　高通公司的克里斯蒂亞諾·阿蒙
　　•　特斯拉公司的伊隆·馬斯克
　　•　維薩公司的萊恩·麥金納尼

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