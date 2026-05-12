兩岸媒體人峰會舉行　共話AI時代選擇與合作

中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽（中評社 海涵攝） 中國國民黨副主席張榮恭（中評社 海涵攝） 第七屆兩岸媒體人峰會12日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京5月12日電（記者 海涵）第七屆兩岸媒體人峰會12日在北京舉行，多名嘉賓致辭表示，AI時代，兩岸媒體人更要堅守媒體擔當，傳播理性與善意，講好兩岸和平發展故事。



本屆峰會主題為“攜手·和聲——AI時代兩岸媒體的選擇與合作”，近百名兩岸媒體代表共聚一堂。中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽，中國國民黨副主席張榮恭，旺旺集團副董事長周錫瑋，北京市委常委、宣傳部部長孫軍民出席開幕式並致辭。



吳璽表示，兩岸同胞同屬中華民族，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。兩岸媒體要堅守民族立場，當好中華文化的“傳播者”；要秉持客觀理性，當好台海和平穩定的“守護者”；要深化交流合作，當好兩岸融合發展的“推動者”；要勇擔時代使命，當好民族復興的“奮鬥者”。希望兩岸媒體人為推動兩岸關係和平發展、實現民族復興偉業，貢獻智慧與力量。



張榮恭表示，兩岸同屬中華民族，都是中國人，血緣文化相連。台海和平符合兩岸民眾利益，兩岸交流是主流民意。兩岸媒體人應多為兩岸關係發展、交流合作鼓與呼，為台海早日冬去春來善盡社會職責。



周錫瑋等台灣媒體界人士表示，兩岸同文同種，媒體是兩岸同胞溝通的橋梁，在AI技術重塑傳播格局的今天，兩岸媒體唯有攜手合作、凝聚共識，才能把握機遇、共創未來。兩岸媒體人應以本次峰會為契機，堅守合作初心、深化交流協作，讓AI技術成為兩岸媒體融合發展的強大引擎，共同推動媒體事業高質量發展，為促進兩岸交流、增進同胞情誼貢獻媒體力量。



峰會主旨演講同日舉行，二十餘位兩岸媒體屆代表就AI時代兩岸媒體的應對與合作路徑分享看法。多名嘉賓建議，AI時代，兩岸媒體在技術交流之外，更應堅守初心，以專業力量淨化傳播環境、以客觀報導還原兩岸真相，讓技術成為傳遞善意、凝聚共識的橋梁，而非製造隔閡、放大分歧的工具。

