吳璽：兩岸媒體要客觀理性　守護和平

中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽（中評社 海涵攝） 中評社北京5月12日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦副主任吳璽12日出席第七屆兩岸媒體人峰會並致辭。她指出，兩岸媒體要秉持客觀理性，當好台海和平的守護者。



吳璽說，上個月習近平總書記在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。習近平總書記在講話中深刻指出，無論國際形勢如何變幻、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變。



吳璽指出，兩岸媒體人要順應歷史大勢、把握民意方向、堅定信心決心，忠實履行時代風雲記錄者、社會共識、塑造者、民族情感傳遞者的光榮使命。



第一，堅守民族立場，當好中華文化的傳播者。吳璽說，兩岸同胞同屬中華民族，共同書寫了輝煌的中國歷史、共同創造了燦爛的中華文明、共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。



吳璽表示，兩岸媒體人要站穩民族立場，堅定做中華文化的傳播者、中華民族精神的傳承者，深入挖掘兩岸共同的歷史記憶、文化基因、價值傳承，用溫暖的筆觸、鮮活的影像，講清兩岸同胞血脈相連的歷史經緯、講好一家人的溫情故事，增強兩岸人民特別是青年一代做堂堂正正中國人的志氣、底氣和骨氣，讓民族認同、文化認同、國家認同深入人心。



第二，秉持客觀理性，當好台海和平的守護者。吳璽表示，和平是兩岸同胞的共同追求，在當前嚴峻複雜的台海形勢下，更是兩岸同胞的共同期盼。“台獨”分裂勢力不斷散布虛假信息、惡意言論，混淆視聽、誤導民眾，煽動“反中抗中”製造兩岸對立，嚴重破壞台海和平穩定。

