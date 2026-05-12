中國“人工智慧即基礎設施”的戰略不僅僅是為了改善國內生活質量。它還關乎輸出中國的影響力。 中評社香港5月12日電／紐約時報中文網12日發表文章：為什麼中國人不像美國人那樣懼怕人工智慧。文章說，每天晚上，當我們的孩子吃晚飯時，我的手機就會通知我，我們三歲孩子的老師上傳了當天在學校拍攝的照片。人工智慧人臉識別功能會在他的臉周圍畫一個紅框，提醒我該看哪些照片。這有點令人毛骨悚然，但也挺有幫助的。



文章作者JACOB DREYER說，在中國，監控技術和人工智慧已經滲透到日常生活的方方面面。我們通過在線應用訂外賣時就用到了它；我在上海認識的人幾乎沒人去實體超市買菜，我們依賴人工智慧驅動的技術來解決吃飯問題。在我們上下班和上學的基礎設施中也能看到它的身影——從用刷臉代替實體車票的列車，到自動駕駛計程車。中國的技術體系提供了無與倫比的便利，而人工智慧是其中極其重要的一部分。



許多美國領導人認為，美國要想戰勝自己的對手中國，必須在人工智慧競賽中擊敗它。每一次特朗普總統批准向中國出售的新晶片，每一次英偉達首席執行官黃仁勛訪問上海，以及每一次中國人工智慧的突破，都讓美國的“對華鷹派”感到恐懼。硬件、稀土金屬、升級後的電網以及人才，都可能決定哪一方率先創造出第一個超級智能。特朗普與中國領導人習近平即將舉行的峰會可能會帶來一些政策調整，但這種信念已經根深蒂固。



現實情況是，中國和美國正朝著不同的方向競賽，因為兩國對人工智慧的理解截然不同。美國人想要創造人類有史以來最強大的技術。在追求超級智能的過程中，美國政府鼓勵私營企業全速前進，讓監管見鬼去吧。相比之下，在極為嚴格的監管下，中國希望讓人工智慧變得更加實用、更加深入社會，更謹慎地選擇如何部署和讓民眾使用它。如果中國實現其人工智慧目標，他們可能會地緣政治的大國競爭中佔據上風。



大多數中國決策者並不認為人工超級智能很快就會到來。相反，中國的戰略是推進一項政府主導的策略，稱為“人工智慧＋”，將人工智慧視為基礎設施。這包括政府協調的規劃、地方補貼以及國家算力項目，目的是將廉價、高性能的人工智慧工具普及到每一項公共服務中。中國人把人工智慧當作日常生活自然而然的一部分。有時它顯而易見，比如許多商店里使用的“微笑支付”終端；有時它隱形無蹤，比如杭州的“城市大腦”，它利用人工智慧分析海量數據，用於交通管理和環境保護等城市治理需求。



與美國不同（大多數人仍對人工智慧保持警惕），人工智慧在中國似乎沒有引發太多反彈。中國的“人工智慧＋”戰略對當地民眾來說實用且易於理解，而美國的戰略則遠非如此，這或許解釋了為什麼中國人對人工智慧顯得比美國人樂觀得多。

