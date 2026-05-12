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國際足協：仍在與中印就世界盃轉播權談判
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2026-05-12 16:10:54
中評社香港5月12日電／美墨加世界盃決賽周不夠一個月後舉行。根據國際足協官方網站公布，已經有170多個國家和地區取得賽事轉播權，但國際足協表示，與中國及印度的轉播權談判，仍在進行。
香港電台報導，國際足協向內地提出的最初開價，遠高於央視預算，其後需要兩度減價讓步。
另外，與印度等多個亞洲人口大國的轉播權，亦暫時未敲定。有分析認為，各方議價除了商業上的考慮，背後亦不排除存在地緣政治等因素。
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