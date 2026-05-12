羅祥喜：AI時代更需要兩岸共同媒體

中國評論通訊社社長羅祥喜（中評社 海涵攝） 中評社北京5月12日電（記者 海涵）中國評論通訊社社長羅祥喜12日在第七屆兩岸媒體人峰會上作主旨发言时表示，AI時代的浪潮不可逆轉、兩岸關係的挑戰依然嚴峻，但中評社“溝通兩岸、融匯中華”的初心與使命不會改變，將繼續秉持“客觀、理性、包容、專業”的理念，做AI時代的“智慧溝通者”、兩岸和平的“堅定守護者”。



羅祥喜表示，AI時代，尤其需要像中國評論通訊社（“中評社”）這樣的兩岸共同媒體。他介紹，中評社自2005年創立以來，始終秉持“溝通兩岸、融匯中華”的宗旨。如今，中評社已發展為由中國評論通訊社、中國評論新聞網、中評智庫基金會、《中國評論》月刊（CSSCI來源期刊）、中國評論學術出版社及中評大數據中心等組成的復合型“智庫媒體”，在兩岸關係發展中持續發揮資訊傳播、學術研究、戰略分析、政策建言等多重功能。



羅祥喜以中評社實踐為例，就AI時代兩岸媒體的選擇與合作分享看法。他首先談及AI時代兩岸媒體面臨的共同命題與選擇，指出對兩岸媒體而言，AI既是工具，更是考驗——考驗我們如何在技術浪潮中堅守媒體的初心與使命。



羅祥喜認為，在兩岸官方溝通管道幾乎中斷、民間交流受阻的嚴峻形勢下，媒體的責任不是減輕了，而是加重了。兩岸媒體必須作出清醒的選擇：是隨波逐流、迎合極端情緒，還是堅守理性、傳播善意？是加劇對立，還是搭建橋樑？



“中評社的選擇始終明確而堅定：以良知與善意促進兩岸溝通與理解，以兩岸一家親的態度對待台灣同胞，以兩岸同屬中華民族的立場觀察兩岸關係。”羅祥喜指出，這一選擇，源於我們對台灣近代特殊歷史遭遇的深刻認知，源於我們以悲天憫人之心境審視台灣局勢的態度，更源於我們立足中華民族本位的價值堅守。

