中國4月進出口額均創歷史新高　外媒解讀

中評社香港5月12日電／紐約時報11日報導，4月份的北京車展上展出了數百款電動汽車。中國電動汽車的出口量正在創下歷史新高。



中國4月份的出口和進口雙雙創下單月歷史新高，進一步鞏固了其作為全球最大貿易國的地位。與此同時，北京正準備在下週迎接特朗普總統，他將與中國領導人習近平舉行峰會。



根據中國海關總署週六公布的數據，中國4月份的貿易順差（即出口超過進口的部分）達到848億美元。不過，這一數字並未刷新紀錄。由於伊朗戰爭以及霍爾木茲海峽關閉推高了石油和天然氣的進口成本，導致中國整體進口增速略快於出口。



4月份的貿易順差使中國有望連續第三年實現萬億美元左右的貿易順差。去年，中國的貿易順差為1．19萬億美元，輕鬆打破了它在前一年創下的9920億美元的世界紀錄。



預計特朗普將在與習近平的峰會上敦促中國購買更多美國商品，這是他長期以來為縮小中國對美巨額貿易順差所做的努力之一。但最近兩項推翻特朗普關稅政策的法院裁決削弱了他的一部分談判籌碼。



中國上月對美出口同比增長11．3％，而去年4月正值特朗普實施“解放日”關稅，導致美國自中國的進口大幅下滑。



今年4月，中國自美進口僅增長9％，致使對美貿易順差擴大了13％。



長期以來，中國一直通過國家統籌的集體採購體系管理與美國之間的大宗商品貿易，例如農產品和商用飛機，以確保其對美出口額達到進口額的三到五倍。特朗普及其顧問一直批評這種失衡局面。



與去年4月相比，上個月的半導體出口翻了一番。儘管中國尚無法生產某些最先進的晶片，但中國製造商仍受益於人工智慧數據中心的建設熱潮。



4月份機電產品的整體出口同比增長20％。



在相當程度上，中國在全球石油市場扮演著“緩衝器”角色：油價低時大量購入以充實巨額儲備，油價高時則削減採購——就像上個月那樣。



隨著今年春季油價大幅攀升，中國上月石油進口量降至2022年7月以來的最低水平——當時上海因持續兩個月的新冠封鎖導致需求下降，許多依賴石油的行業受到打擊。



不過，由於油價上漲幅度超過進口量下降幅度，中國4月原油進口總支出同比仍增長13％。油價上漲推動中國4月整體進口同比增長25．3％，達到創紀錄的2746億美元。出口同比增長14．1％，達到3594億美元，同樣創下歷史新高。



今年中國在電動汽車以及風力發電機組、太陽能電池板等可再生能源產品的出口方面尤為成功。電動汽車出口較上年同期增長52．8％。



中國在風力發電機組等可再生能源技術的製造、應用和出口方面處於世界領先地位。

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過去幾年，中國與全球大多數國家保持著龐大且不斷擴大的貿易順差。僅對少數國家存在貿易逆差，主要是巴西、澳洲等大宗商品出口大國。



如今，歐盟以及許多發展中國家都面臨對華貿易逆差迅速擴大的局面。幾乎所有這些國家都依靠對美國的貿易順差來彌補對中國的逆差，有時甚至會把從中國進口的商品重新包裝後再轉運至美國。



不過，中國的巨額貿易順差未必代表經濟強勁。這在一定程度上反映了中國家庭消費的嚴重疲軟——長達五年的房價下跌侵蝕了中產階級的大部分儲蓄，無論是進口商品還是國內商品，中國家庭的消費明顯受抑。許多家庭因此緊縮開支，減少購車等消費，使得中國汽車製造商不得不將更多汽車轉向出口。



貿易數據公布後，上海中歐國際工商學院經濟學教授朱天表示：“中國經濟在貿易和工業供應鏈方面仍然展現出韌性。”



但他同時指出，內需疲軟以及貿易順差增長趨於平穩“表明今年餘下時間經濟增長將繼續面臨重大挑戰。”