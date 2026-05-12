為何特朗普不帶黃仁勳訪問中國？外媒解析

特朗普 （資料圖片） 中評社香港5月12日電／全球矚目的習特會即將登場，美國總統特朗普預計在13日至15日前往中國進行國是訪問，但讓人大感意外的是，此次一共有16名美國企業家隨特朗普訪陸，輝達執行長黃仁勳卻沒在名單上。專家分析，這項安排其實向北京釋出明確訊號，代表美方對高階AI晶片的態度仍然強硬，大陸短期內恐怕難以取得輝達最先進的產品。



根據美國財經媒體報導，白宮此次安排同行的企業高層，多半與大陸市場關係密切，包括蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克等。而黃仁勳雖然近年與特朗普互動頻繁，甚至曾公開表示若獲邀將感到非常榮幸，但最終仍未成行。



《中時新聞網》報導，華府智庫美國企業研究所研究員費瑞安指出，黃仁勳未進入代表團名單，象徵華府不願在高效能晶片議題上對大陸釋出錯誤訊號。他認為，美國政府深知AI競爭的關鍵就在運算能力，因此不可能輕易放寬限制。



事實上，黃仁勳與特朗普之間關係一直相當密切。特朗普過去出訪中東與英國時，曾多次公開稱讚黃仁勳與輝達的重要性，甚至形容他“正在征服世界”。消息人士也透露，黃仁勳近來持續透過不同管道與特朗普保持聯繫，顯示雙方互動頻繁。



輝達近年積極爭取AI晶片出口大陸市場，去年底，特朗普政府曾同意讓輝達H200晶片出口大陸，被視為出口限制出現鬆動的象徵，黃仁勳今年3月也表示，輝達已取得美國商務部許可，可向大陸部分客戶銷售H200晶片，因此公司才敢大規模投產。



然而，美國商務部長盧特尼克上月卻表示，雖然H200晶片出口許可存在，但北京政府並未允許當地科技企業購買相關晶片，因此實際上仍未有產品輸入大陸。