小摩示警：油價恐飆至150美元

中評社香港5月12日電／摩根大通（小摩）對全球石油市場發出嚴峻評估，警告美伊衝突若持續惡化，恐將布蘭特原油價格推高至每桶150美元，並將美國通膨率推高至 4%，迫使聯儲局（Fed）降息時程延後至2027年。



鉅亨網報導，小摩全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva分析指出，全球原油供應中斷量上月已達1370萬桶／日，約佔全球需求的14%。



受荷姆茲海峽關閉影響，沙特阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的剩餘產能無法輸出，市場嚴重依賴消耗庫存彌補缺口，上月庫存下降速度每天高達710萬桶，即便如此，市場仍存在約每日200萬桶的短缺。



這導致需求遭受歷史性破壞，4月全球石油需求驟降至430萬桶／日，幾乎是金融危機期間高點降幅的兩倍。



小摩指出，約87%的需求下滑集中於中東、亞洲新興經濟體與非洲，但西方消費者未來也將面臨調整。



美國普通汽油均價在4月下旬已攀漲至每加侖4.05美元，高於戰前約2.88美元，高昂的燃油成本已開始抑制駕車與航空旅行需求。



在價格預測上，小摩預期布蘭特近期將在每桶120至130美元間波動，若荷姆茲海峽中斷持續至本月中，恐衝破150美元。即便在海峽6月重啟的基本情境下，今年油價均價仍將達每桶96美元。



通膨方面，小摩基本預測顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）月將觸及4%，年底前回落至3%，直至2027年4月才降至2%以下。在最糟情境下，若夏季油價持續高於120 美元，CPI恐突破5%。小摩指出，在所有模擬情境中，明年初前通膨都將高於聯儲局（Fed）2%目標，意味著降息已被徹底排除。



此外，隨著波斯灣產油國在航道重啟後全力增產，市場可能在9月轉向供過於求，為油價遠期走勢帶來劇烈轉折。