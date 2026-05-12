習特會前瞻：特朗普涉台表述會有變化嗎？

2025年10月30日，中國國家主席習近平在釜山同美國總統特朗普舉行會晤。（新華社資料圖） 中評社香港5月13日電（記者 郭至君）美國總統特朗普預計將於本週四在北京與習近平主席舉行會晤，這是特朗普時隔近9年再次對中國進行國事訪問，然而當前地緣政治和國際局勢已今非昔比，因此兩個大國元首再次會晤牽動著世界的神經。特別是上次在韓國釜山會晤時未有提及的台灣問題，被普遍預料將是這一次會晤中主要提到的幾大話題之一。臨行前，特朗普本人在白宮向媒體表示，訪華時將與中國國家主席習近平討論對台軍售問題，引發不少猜測。



事實上，台灣問題在中美關係中向來重要且敏感，兩國元首也已經透過通話和高層官員會面互相釋放了對此問題表態的立場。今年2月，習近平在與特朗普的一次通話中強調，台灣問題是中美關係中“最重要的問題”，並提醒美方慎重處理對台軍售問題。



近日，王毅外長在與美國國務卿魯比奧通話時，將台灣稱為中美關係中的“最大風險點”，並強調這是雙方關係的政治基礎。美方近期也公開承認，台灣議題幾乎肯定會成為領導人會談的重要內容。魯比奧在白宮記者會上表示，“任何破壞該地區穩定的事件都不符合雙方利益。我們不希望台灣或印太地區任何地方發生任何破壞穩定的事件。”



這樣看來，筆者預計，本次習特會的重點不是改變中美結構性矛盾，而是達成具體成果。結合特朗普向來注重交易結果的外交風格和目前美國國內對其的低支持率以及中期選舉的壓力，特朗普本次訪華更需要的是可以向美國民眾展示的“偉大實績”。而針對涉台部分，特朗普在白宮見記者時明確稱，在其總統任期之內，不認為台海會爆發衝突，並重申了與習近平主席關係很好，對方知道他不希望發生這種情況。



筆者也注意到，特朗普最新涉台表態中有一些微妙的部分。他說台灣問題對中國領導人來說更為重要，因為台灣距離美國9500英里，而距離中方衹有67英里。“情況有點不同”。他也稱會有日本等本地區國家支持台灣，言下之意似乎比起台灣問題，他有更為關心的議題以及更想拿到的實質性成果。



日前《人民日報》已發表社論提到台灣問題是不可逾越的紅線。外交部發言人郭嘉昆也在12日下午的例行記者會上回應外媒提問時表示，“特朗普總統訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的明確的。”因此，筆者判斷，在本次“習特會”上，中方絕對不會在此核心議題上讓步。那便可以想見，外界會轉而尤其關注特朗普是否會在對台表述中調整措辭，哪怕是非常細微的地方，也都可能具有重大意義。



回溯歷史，美國前總統克林頓於1998年在上海曾表示“不支持台獨”，布什總統則在2003年強調“反對中國或台灣任何一方片面改變現狀”。迄今尚無任何美國總統公開表態“反對台獨”，所以特朗普在本次“習特會”上的涉台表態可謂萬眾矚目。美國在台灣議題上會打破長期以來的“戰略模糊”政策嗎？我們拭目以待。