建教育樞紐　滕錦光建議香港設留學貸款制度

香港理工大學校長、中國科學院院士滕錦光（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）香港理工大學校長、中國科學院院士滕錦光12日在首屆香港具身智能產業峰會上，談及香港建設國際教育樞紐的議題。他建議，為非本地學生設立更加系統化的資助計劃，包括建立留學貸款制度。



滕錦光表示，“一國兩制”賦予香港一系列獨特優勢，亦賦予香港高校在一體化推進教育科技人才發展中的獨特責任，包括發展特色教育，成為國家教育強國建設的重要力量；科技融入發展，對接香港和內地產業需求，貢獻國家科技自立自強；聚集全球人才，為國家建設際化人才高地。



滕錦光認為，教育要貢獻科技產業發展，這不僅是大學的教育問題，還牽涉到中小學的教育包括課程設置、教育方法和心態的改變。而大學的科研要切實解決社會問題，必須大幅推動有組織的跨學科研究。他強調，科技的發展需要專業知識，學生對國家發展的認同感和責任感同樣重要，大學要注重培養德才兼備、有家國情懷的人才。



滕錦光指出，香港應該成為粵港澳大灣區的人才高地，要發揮香港優勢吸引大量國際化高端人才落戶香港。他說，香港的教育具有吸引力，每個高校的招生季申請人數眾多，主要來自中國內地。在這個基礎上把香港建設成為國際教育樞紐，需要吸引更多外國學生留學香港。



滕錦光提到，目前特區政府已決定由2026／27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%，以推動香港教育國際化。



滕錦光建議，應為非本地學生設立更加系統化的資助計劃，為經濟能力不足的學生提供來港深造的機會，且集中在香港缺少人才的領域。除了獎學金，也可建立留學貸款制度，讓留學生畢業之後在港工作一定期限，並限時償還貸款。



滕錦光認為，這將對吸引非本地人才有極大幫助，而這批人才在畢業後會成為“知華、友華”人士，潛力無限。