AI會取代哪些職業？多個AI意見不統一

中評社香港5月12日電／當前，人們日益擔憂人工智能（AI）將影響就業市場。美國近期一項研究顯示，多個人工智能模型在預測哪些職業容易被人工智能取代時，給出的答案並不一致。



據美國《華爾街日報》10日報導，美國經濟學者對一項職業所包含的任務中哪些可能被人工智能更高效地完成進行評估，並據此得出該職業被人工智能取代的“風險暴露評分”。美國勞工部建立了相關數據庫，列出各職業所包含的具體任務。例如，烘焙師職業包括揉制面團並將其放入烤箱等任務，金融分析師需評估企業狀況等。一項職業所包含的任務能被人工智能取代的比例越高，該職業的“風險暴露評分”越高。



目前，研究人員主要通過3種方法評估各職業的“風險暴露評分”，但3種方法各有缺陷：人為評分過於主觀；根據員工使用人工智能情況打分往往只涉及單一平台，代表性不足；用人工智能評分，也存在不少問題。



據報導，美國全國經濟研究所網站4月發表的一項研究顯示，研究人員向ChatGPT－5、“雙子座2.5”和“克勞德4.5”等3個人工智能模型提問，就“哪種職業較危險”得到了不同答案。例如，這些模型對會計、廣告經理和首席執行官的風險評分不一致。ChatGPT和“雙子座”意見一致的時候相對較多，但也有約四分之一的時候意見相左。



研究人員認為，出現分歧的原因除了各個人工智能模型本身存在差異外，也與各職業使用人工智能的情況有關。例如，金融分析師是較早大規模使用人工智能的職業，生成的訓練數據又被用於研發模型，這會影響人工智能模型對這一職業的評價。



研究人員表示，最好使用多種模型，審慎評估模型給出的答案，同時對人工智能如何在各領域應用以及具體用於執行何種任務展開調查，以便生成更客觀的“風險暴露評分”。