藏語大模型亮相　彌合AI時代“數字鴻溝”

中評社香港5月12日電／對著智能鼠標用藏語提問，大模型識別語音，並以藏語思考作答。第二十八屆中國北京國際科技產業博覽會（簡稱北京科博會）8日至10日舉行，這是在現場看到的一幕。



“通用大模型大多基於漢語、英語等語言訓練，在藏語理解、生成等方面使用體驗不夠好，”從事藏語大模型研發的西藏大學博士研究生才讓東知說，“通用大模型給出的回答經常缺乏藏語的自然語感與原生韵味，有明顯的人工轉碼痕跡。”



藏語大模型使用藏語語音語料訓練、以藏語思維思考，能彌補這一缺憾。在北京科博會現場展示的藏語大模型已經可以完成很多日常任務：“幫我寫一份買賣牦牛的合同”“寫一首讚美父母的詩歌”“長期吃素的人應該吃什麼補充營養”……



藏語大模型“DeepZang”的產品部負責人多吉美久介紹，“DeepZang”收集藏漢平行精準語料近7000萬條、采集超過30500小時藏語語音語料，涵蓋衛藏、康巴、安多三大藏語方言區。



多吉美久說，不同藏語方言地區之間文字相通，但口語差異較大。用各大藏語方言區語音語料訓練AI，AI就能實現藏語的跨方言交流。在國家知識產權局網站上，“DeepZang”開發方——西藏覺羅數字產業管理有限公司申請的一項專利顯示，該公司的一項技術通過將聲紋識別與方言分類相結合，能有效解決方言差異導致的溝通困難問題。



在洛桑頓玉看來，良好的跨方言語音識別能力，能有效降低藏語大模型的使用門檻，“不需要有很高的藏語文字水平，通過說話就可以使用AI，這能幫助到更多人”。洛桑頓玉在西藏自治區山南市從事藏漢翻譯工作，他跟同事已經習慣在工作中使用藏語大模型，“以前需要兩三個人分工合作，花40分鐘翻譯完的稿子，現在有了AI輔助，一個人20多分鐘就可以完成”。



覺羅數字提供的信息顯示，“DeepZang”目前擁有用戶30多萬人。其中，18至40歲青年用戶占比超過70%。“我們的用戶主要分布在西藏、青海、四川和甘肅等地，不少用戶生活在比較偏遠的地方。”多吉美久說。



西藏已經實現主電網覆蓋所有縣（區、市），所有鄉鎮、70%行政村通達5G網絡。有了電力和網絡的支撐，藏語AI能為更多藏語使用者提供幫助。



“從可用到好用，還有很長的路要走。”多吉美久說。一些用戶反饋，用“DeepZang”進行幾輪問答後，軟件便提示“token餘額不足”。這也是他們參展科博會的原因之一——尋求合作，以解決目前面臨的算力成本高、資金壓力大、商業閉環尚未形成等問題。



這是覺羅數字第一次參加科博會。在公司董事長旦增羅布看來，參加科博會能夠幫助公司更好地融入全國科技創新生態。



藏語大模型對藏語使用者和不懂藏語的人分別意味著什麼？藏語AI對此作答：為藏語使用者提供新時代的新工具，搭建藏語與其他語言之間的橋梁。