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伊朗官員：若再遭襲或將鈾濃縮豐度升至90%
http://www.CRNTT.com   2026-05-12 17:12:23
　　中評社香港5月12日電／伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人易蔔拉欣·雷扎伊12日在社交媒體上說，伊朗如果再次遭到襲擊，或將鈾濃縮豐度提升至90%。

　　新華社報導，雷扎伊還表示，伊方將在議會對此進行審議。

　　據伊朗媒體11日報導，伊朗外交部發言人巴加埃在新聞發布會上表示，就核問題、相關材料以及與濃縮鈾有關的問題，伊朗將在適當時候做出決定並考慮各種方案。“現階段，我們的重點是結束戰爭。”

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