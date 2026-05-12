文創論壇：技術賦能　推動兩岸文創合作

第三屆海峽兩岸中華文化峰會文創論壇11日下午在北京金融科技中心舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月12日電（記者 陳思遠）第三屆海峽兩岸中華文化峰會文創論壇11日下午在北京金融科技中心舉行。與會嘉賓認為，兩岸文創合作需利用共同文化素材建立情感連接，通過AI技術賦能、打造IP內容等跨界融合，推動文創產業發展。



文創論壇緊扣“文創同源 文化共生”的核心理念，是海峽兩岸中華文化峰會的主要內容之一，為兩岸文化創意產業界人士打造交流平台。



兩岸企業家峰會文創小組台方召集人薛香川以“共情、共振、共贏”闡述了兩岸文創的核心價值。他表示，文創產業已進入內容、品牌、空間與體驗的整合階段，兩岸需在內容創意、供應鏈、市場流通等方面合作，借助AI、數字應用等手段讓文化“動起來”，放大彼此優勢、形成更大市場影響力。



北京師範大學藝術與傳媒學院副院長楊乘虎在主旨演講環節也談到，文化產業正迎來政策賦能、科技驅動、消費升級三重叠加的發展機遇，兩岸文化產業高質量協同發展前景廣闊。



在“AI數智下的文創產業創新”圓桌對話中，學界和業界人士研討了AI在文創中的角色定位、人機協同賦能文創等議題。他們認為，AI是復合型生產力與優秀合作者，具備激發創作者內生動力、縮短產品研發周期等優勢，但創作的“靈魂”仍由人掌控。



第二場圓桌對話以“IP賦能下的公園文創生態構建”為主題，兩岸嘉賓認為，構建IP生態需要挖掘本地記憶與情懷，賦予產品溫度，同時結合非遺、建築美學與產品屬性，利用科技營造沉浸式文化場景，從而實現從IP到消費的全鏈路升級。



活動現場，還發布了第五屆“白塔杯”文創大賽面向海峽兩岸暨港澳地區青年文化創意作品征集預告活動，並推介了“第三屆海峽兩岸中華文化峰會——10條台胞在京文旅路線”。



論壇以“共情·共振·共鳴——兩岸文創的產業共享與跨界創新”為年度主題，由北京海峽兩岸民間交流促進會、西城區人民政府主辦，中國國家創新與發展戰略研究會新製造工作委員會、兩岸企業家峰會文創聯盟共同承辦。120餘位兩岸文創領域代表人士參與活動。