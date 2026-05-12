智元機器人實現規模量產 今年目標數萬台

智元創始人、董事長兼CEO鄧泰華（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）首屆香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會（香港）12日召開，智元旗下的靈犀X2、遠征A3及精靈G2等機器人和機器狗產品集體亮相。智元創始人、董事長兼CEO鄧泰華表示，智元機械人已實現規模量產，今年目標生產數萬台。



鄧泰華在主題演講中談到，人工智能正從感知智能、認知智能邁向融合感知、認知與行動的具身智能。具身智能今年正經歷從“開發態”（如機器人能跳舞）到“部署態”（如機器人能幹活、創造價值）的關鍵躍遷。鄧泰華說，今年是具身智能部署態元年，智元推出行業首批7大部署態產品解決方案，方案將在香港全面落地，賦能香港各行業生產力提升。



鄧泰華介紹，公司是行業內為數不多實現規模量產的企業，智元機器人“在三月底實現了累計一萬台下線，今年的目標是實現數萬台的量產”，量產後將把產品推向商用，並在商用場景中不斷完善。



鄧泰華說，智元成立三年來取得了快速的發展，出貨量和銷售收入穩步增長。“今年我們的銷售規模還會有數倍的增長。這個產業才剛剛開始，這是一個長跑，不是看誰跑得快，而是看誰最後跑得遠、能夠走得更久。”



鄧泰華表還提到“個、十、百、千、萬”發展目標：在香港成立國際研發總部，建立數個聯合實驗室，培育數十家創新企業，發展數百家產業夥伴，創造數千億產業營收，推動總計超萬億的行業總市值。“獨行快，眾行遠。智元將立足香港、服務香港，以具身之能助力東方之珠在智能化新時代綻放更加燦爛的未來。”鄧泰華說。