外交部5月12日例行記者會全文

中評社北京5月12日電／2026年5月12日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



《環球時報》記者：據報導，巴拉圭總統培尼亞5月7日至10日竄台，8日在台北與賴清德舉行會晤並簽署多份“合作協議”。培妄稱支持台“參與國際多邊體系”，“國際社會應承認台灣”“台方不需要擔心‘邦誼’生變”。“台巴友誼”體現在為巴拉圭人民帶來的具體項目、投資和機遇中。中方對此有何評論？



郭嘉昆：中方堅決反對、強烈譴責巴方有關行徑。世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。長期以來，巴拉圭各界朋友不斷發出發展對華關係的強烈呼聲，根據巴拉圭國內民調顯示，近九成巴拉圭民眾支持中巴建交，這充分說明同中國建交符合巴拉圭人民根本和長遠利益，與台灣當局沆瀣一氣不得人心。巴方有關政治人物不僅對此充耳不聞，還冒天下之大不韙公然竄台為賴清德之流站台，甘當“台獨”分裂勢力的棋子，其究竟是為了巴拉圭人民的利益還是另有所圖，相信明眼人都能看清。



我們敦促巴拉圭政府早日改弦更張、認清大勢、順應民意，作出承認一個中國原則的正確政治決斷。歷史的車輪不會等待任何國家。背離一個中國原則只會自絕於國際社會。



法新社記者：本周一，美國財政部以涉嫌自伊朗購買石油為由，對12家與伊朗有關聯的個人和實體實施制裁，其中包括4家香港企業。中方對此有何回應？



郭嘉昆：中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，將堅定維護本國企業的正當合法權益。



路透社記者：美國總統特朗普昨日表示，將同中方討論美對台軍售和黎智英案。中方是否準備同美方討論上述議題？



郭嘉昆：特朗普總統訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。



中方反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫、明確的。關於黎智英案，中方此前已經多次闡明立場。



路透社記者：美國上周五宣布對涉嫌向伊朗軍工產業提供支持的企業實施制裁。隨後美財政部昨日又以幫助將伊朗石油運往中國為由對相關企業實施制裁。美方這兩輪制裁涉及中國內地和香港的實體。考慮到特朗普總統本周即將訪華，中方對美方制裁有何回應？會否採取報復性措施？



郭嘉昆：我剛才已經回答了相關問題。我們堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，將採取堅定措施維護本國企業和公民的正當權益。對於伊朗戰事，當務之急是全力避免戰端重啟，而不是惡意關聯、抹黑中國。



路透社記者：本社從消息人士處獲悉，白宮正尋求中方就購買美國大豆及其他農產品作出更大規模承諾。市場預計中國將購買更多穀物和肉類，但購買大豆的規模不會超過此前承諾。外交部對此有何評論？



郭嘉昆：中美經貿關係的本質是互利共贏。雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多穩定性。具體問題建議向中方主管部門詢問。



深圳衛視記者：日本首相高市早苗去年11月發表涉台言論至今，始終拒絕撤回。我們注意到，中方持續加大對日本“新型軍國主義”的批評。與此同時，高市早苗和日本各層級官員一方面密集訪問多個國家，解釋日方“和平”立場。另一方面放寬出口殺傷性武器，放風推進修改和平憲法、修訂安保三文件。而第三方國家似乎並不願在中日之間選邊站隊，傾向於置身事外。請問中方如何看待相關國家的這種“中立態度”？



郭嘉昆：日本軍國主義曾給亞太人民帶來深重災難。亞太各國當前的繁榮發展，得益於二戰後國際秩序奠定的和平基礎。不容忽視的現實是，日本右翼勢力正在以實際的路線和行動加速破壞這一秩序、瓦解這一基礎。日本“再軍事化”這頭“灰犀牛”正奔襲而來。很多國際專家學者和媒體都指出日本已經拋棄和平主義，正在經歷戰後最危險的軍事安全政策轉向，威脅地區和世界和平穩定。歷史不能忘記，現實更不能無視，亞太各國應擦亮眼睛，共同抵制日本“新型軍國主義”的妄動，共同維護賴以生存與發展的和平秩序。



中阿衛視記者：以色列總理內塔尼亞胡在接受採訪時表示，中國向伊朗提供了一定的支持，包括導彈零部件，他對此並不喜歡。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆：中方已經多次表明立場。作為負責任大國，中國一貫嚴格履行應盡的國際義務，致力於止戰促和，推動局勢降溫。我們反對沒有事實依據的無端指責。



法新社記者：如果特朗普總統在本周同中國領導人的會談中要求釋放黎智英，中方是否會考慮？



郭嘉昆：黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者。香港事務屬於中國內政，中國中央政府堅定支持香港司法機關依法履職盡責。