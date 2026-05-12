白岩松談兩岸交流：愛是唯一的向導

大陸著名媒體人白岩松（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）大陸著名媒體人白岩松12日在第七屆兩岸媒體人峰會上談及兩岸交流時引用台灣詩人楊牧名句“愛是唯一的向導”，期待兩岸用行動更好回應這句箴言。



白岩松細數2005年他在台灣採訪的難忘故事：採訪余光中的時候，餘老先生說“中國人擁有唯一的美”“黃河的聲音是我永遠的胎記”；採訪王永慶的時候，王老先生充滿焦慮和著急地說“現在是解決兩岸關係的最好時機，台灣面對未來的籌碼不多了”；在跟台媒同行一起做直播的時候，兩人從未提前商量過什麼該說、什麼不該說，但在直播中從未讓對方為難過，因為彼此理解。白岩松將這段赴台採訪經歷稱為“不僅僅吃飽了，而且吃撐了，一直消化到今天。”



峰會舉辦的當天是5月12號，白岩松由此回憶起2008年的汶川地震。他說，18年前，我們跟台灣媒體有很多溝通，由此瞭解到來自台灣的所有善意。在這之後的2009年，台灣發生發生“八八風災”，他也赴台做了多場直播。



“災難有時會讓我們的心一瞬間走得更近。”白岩松表示，若兩岸媒體走動得越來越少，那將會是更大的災難。他嘆息，“當時只道是尋常”的媒體交流如今依然只是開始，沒有第二次、第三次和很多次後續。“我們怎麼了？海峽兩岸是通道越建越多，還是牆越壘越高？這面‘柏林牆’什麼時候會被拆掉？”



白岩松分享，他在如今的年紀還想做一個節目——“台灣流行歌曲當中的中國”。他說，台灣的流行歌曲中談到中國甚至比大陸的很多歌曲還要感情充沛，可能是因為故鄉需要距離，有了距離後，故鄉才變得更具有深情。



白岩松現場舉了一個讓自己“一聽就會熱淚盈眶”的例子。1981年10月，台灣歌手費玉清發行的專輯中有一首《送你一把泥土》。歌詞寫道：“這把泥土，這把泥土，春雷打過，野火燒過，杜鵑花層層飄落過；這把泥土，這把泥土，祖先耕過，敵人踏過，你我曾經攜手走過。”



“今天還有人唱這首歌嗎？”白岩松問到，在今天的很多台灣年輕人心中，還有這樣的“中國”歌詞嗎？我們媒體該做些什麼？



轉眼將至5月20日，白岩松說，在大陸年輕人把這一天解讀成“我愛你”的時候，近幾屆的台灣“520”，卻經常讓人聽到“我不愛你”。楊牧先生用中文寫下了“愛是唯一的向導”，我們該怎樣回應這位6年前去世的詩人留下來的期待？