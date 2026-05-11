尼克松之孫談中美元首會晤　樂觀期望

2026年5月12日，中美交流基金會總裁周建成 (左) 與“尼克遜對話”創始人克里斯托弗・尼克遜・考克斯（Christopher Nixon Cox）(右) 舉行線上對話。 中評社香港5月13日電／中美元首北京會晤前夕，尼克松對話（Nixon Dialogue）創始人、美國前總統理察·尼克松之孫克里斯托弗・尼克遜・考克斯（Christopher Nixon Cox）與中美交流基金（CUSEF）總裁周建成舉行線上對話，回顧中美關係歷史、探討當前國際格局以及中美兩國關係的未來走向。



考克斯回顧了1972年美國前總統理察・尼克松（Richard Nixon）訪華“破冰之旅”的歷史意義，對比當年開啟合作的互信氛圍與當前脆弱動盪的地緣政治局勢。考克斯與周建成探討了不斷升級的政治熱點、非正式外交層面的機構間交往（sub－surface institutional engagement）的作用、以及在全球秩序調整背景下大國領導力的關鍵意義。



談及中美兩個大國合作的重要性，考克斯表示：“維護全球穩定的關鍵，在於中美建立穩健的關係。這不意味著中美必須事事達成一致，而是意味著雙方必須相互理解，並學會如何在有分歧的領域尋求相處與合作。”



談到即將舉行的中美元首會晤，考克斯表示樂觀：“我對此次峰會後能宣布一些重大協議抱有很大期望。”他認為，貿易與資本流動是當前最迫切需要解決的議題。



周建成在對話中強調民間交流具有持久的生命力：“在高層外交時斷時續、難以深入的情況下，持續的、民間的機構交往至關重要，正因此，中美交流基金會長期致力於推動民間交流。”



考克斯對此表示認同：“中美關係極其複雜，需要多渠道對話。通過這些渠道，雙方才能消弭隔閡，尋求共識。推動各類文化交流、體育往來與對話，都始終具有重要意義，民間交往是中美關係的穩定器，不受短期政治波動影響。”