習近平會見文萊王儲比拉

外交部圖片 中評社北京5月12日電／2026年5月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的文萊王儲比拉。



習近平指出，中國和文萊是親密鄰邦，海上絲綢之路將兩國緊緊聯繫在一起。中文合作不僅給兩國人民帶來實實在在利益，也樹立了大小國家平等相待、合作共贏的典範。去年我同哈桑納爾蘇丹就構建中文命運共同體達成重要共識，開啟雙邊關係嶄新篇章。今年是中文建交35周年。面對變亂交織的國際形勢，雙方要以構建中文命運共同體為引領，加強戰略溝通，深化務實合作，為地區和平穩定注入更多正能量。



習近平強調，今年是中國“十五五”開局之年，文萊正朝著“2035宏願”奮進，雙方要以此為契合點，推動中文合作邁上新台階。一是要做高度互信的戰略夥伴，繼續堅定相互支持，統籌推進各領域交流合作。二是要做互利共贏的發展夥伴，推進重大旗艦合作項目，拓展人工智能、數字經濟等新興領域合作。三是要做相知相親的文明夥伴，共同踐行全球文明倡議，密切人文交流，打造民心相通新亮點。四是要做全球治理的合作夥伴，同東盟國家一道，推動構建更為緊密的中國－東盟命運共同體，把本地區建設成為百年變局中和平穩定和發展繁榮的示範高地。



比拉轉達哈桑納爾蘇丹對習近平主席的誠摯問候。比拉表示，中國是文萊長期的朋友，兩國人民友誼深厚。文方堅定奉行一個中國政策，願同中方共同推進兩國元首確定的構建命運共同體願景，深化戰略合作夥伴關係，保持密切高層交往，加強貿易投資合作，造福雙方人民。在習近平主席英明領導下，中國經濟社會發展取得重大成就，脫貧成果舉世矚目。相信中國將成功實施“十五五”規劃新藍圖，取得更大發展。中國為促進世界和平穩定、維護多邊主義和國際秩序發揮了關鍵作用，文方高度讚賞習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和全球治理倡議。東盟－中國全面戰略夥伴關係為地區帶來福祉，文方期待同中方密切配合，深化東盟和中國合作，維護地區繁榮和穩定。



王毅參加會見。