習近平會見聯合國教科文組織總幹事阿納尼

外交部圖片 中評社北京5月12日電／2026年5月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織總幹事阿納尼。



習近平指出，聯合國教科文組織為增進各國人民相互瞭解信任、推動不同文明交流互鑒作出了重要貢獻，也為改革完善全球教育、科學、文化治理發揮了積極作用。中方積極支持聯合國教科文組織工作，雙方共同為維護世界和平、促進全球發展做了很多事情。中方願同聯合國教科文組織深化戰略合作，更好造福世界各國人民。



習近平強調，當前，和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，但冷戰思維、霸權主義、單邊主義卷土重來，全球治理走到新的十字路口。中方始終堅定踐行真正的多邊主義，支持和維護聯合國權威，支持聯合國教科文組織在全球治理中發揮重要作用。中方願同聯合國教科文組織一道落實好四大全球倡議，讓各國人民共享教育、科學、文化發展成果，更好應對人類社會面臨的共同挑戰，攜手推動構建人類命運共同體。雙方要深化人工智能、開放科學、數字教育等合作，倡導尊重世界文明多樣性，推動不同文明相互尊重、和諧共處，加強同全球南方國家合作，推動文化遺產保護和文明交流互鑒。



阿納尼表示，很榮幸作為聯合國教科文組織總幹事首次對中國進行訪問。我期待團結各成員國，倡導對話合作、促進相互理解、增進文明互鑒，建設服務人類的聯合國教科文組織。感謝中方長期以來對聯合國教科文組織的大力支持，習近平主席2014年到訪時發表的重要演講我們至今記憶猶新。聯合國教科文組織期待繼續同中方加強協作，提升全球教育文化水平，促進科技交流，深化人工智能合作，共同落實四大全球倡議，增進全人類福祉。



王毅參加會見。