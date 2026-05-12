習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙會談

新華社圖片 中評社北京5月12日電／2026年5月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塔吉克斯坦總統拉赫蒙舉行會談。



習近平祝賀塔吉克斯坦獨立35周年並取得國家建設重大成就。習近平指出，相互堅定支持是中塔關係的核心要義。無論外部環境如何變化，中塔兩國永遠是守望相助的好鄰居、坦誠互信的好朋友、攜手發展的好夥伴。雙方簽署《中塔永久睦鄰友好合作條約》，將充分展現兩國高水平政治互信，為中塔世代友好提供堅實保障。中方願同塔方一道，推動構建更加緊密的中塔命運共同體，更好造福兩國人民。



習近平強調，中方將一如既往支持塔吉克斯坦走符合自身國情的發展道路，支持塔方維護國家獨立、主權和安全。今年是中國“十五五”開局之年，塔方也在全力推進“2030年前國家發展戰略”。雙方要以高質量共建“一帶一路”為主線，深度對接發展戰略，助力各自發展目標。要鞏固經貿合作良好勢頭，挖掘合作潛力，同步提升貿易投資規模和質量；要保障重點項目實施，拓展綠色能源、數字經濟、智慧城市、人工智能等合作，提升科技創新動能；要深化人文交流，打造地方合作新範式，促進兩國人民相知相親；要加強執法安全合作，堅決打擊“三股勢力”，共同維護地區穩定。中方歡迎塔方加入國際調解院，願在聯合國、上海合作組織、中國－中亞機制等框架內加強合作，踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



拉赫蒙表示，新時代塔中全面戰略合作夥伴關係正不斷深化發展，貿易、投資、交通、農業等領域合作富有成效，重大項目順利推進，人文交流日益密切，為兩國人民帶來福祉。雙方今天簽署《塔中永久睦鄰友好合作條約》，標誌著兩國關係進入新的歷史階段，將為兩國長期合作開辟新前景。台灣是中國不可分割的一部分，塔方堅定奉行一個中國原則。塔方期待同中方加強關鍵礦產、人工智能、科技創新等領域務實合作，便利人員往來，加強教育交流，推動兩國關係取得更大發展。習近平主席提出全球治理倡議對世界具有重大意義。塔方高度讚賞中國為政治解決國際熱點問題作出不懈努力，為緩和中東局勢發揮重要作用。塔方願同中方加強多邊合作，共同打擊“三股勢力”和跨國犯罪，維護地區穩定。



會談後，兩國元首簽署並發表《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國永久睦鄰友好合作條約》《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關於深化新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，見證簽署政黨交流、經貿投資、人工智能、綠色礦產、媒體等領域十餘項合作文件。



訪問期間，雙方還簽署了農業、文化、教育、住房建設、檢驗檢疫、市場監督等領域十餘項合作文件。



會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為拉赫蒙舉行歡迎儀式。



拉赫蒙抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中塔兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。拉赫蒙在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。



當晚，習近平在人民大會堂金色大廳為拉赫蒙舉行歡迎宴會。



王毅、王小洪等參加上述活動。