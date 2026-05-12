張榮恭談特朗普訪華：一個中國是現實

中國國民黨副主席張榮恭（中評社 海涵攝） 中評社北京5月12日電（記者 海涵）中國國民黨副主席張榮恭12日在第七屆兩岸媒體人峰會上談及特朗普訪華時表示，很多人會去分析美國的“一個中國政策”和中國的一中原則有何區別，但是再怎麼區別都繞不開一個中國，這就是現實，也是國際社會共識。



張榮恭說，台灣自身處於兩岸關係核心地帶，如果沒有面對一個中國的辦法，怎麼能夠促進兩岸和平？這是台灣政黨、政治人物必須嚴肅思考的事情。



張榮恭說，特朗普總統2017年訪華期間，習近平總書記陪同他參觀故宮時說，“黑頭髮、黃皮膚，傳承下來，我們叫龍的傳人。”台灣人非常熟悉的歌曲《龍的傳人》中也唱到“黑頭髮、黑眼睛、黃皮膚”，站在這個立場上，談中國人、談一家人都不是問題。衹有大家都是中國人、是一家人，習總書記同鄭麗文主席講的“有話好好說、有事多商量”才務實和理性的基礎。



張榮恭談到，台灣跟大陸交流、也同世界其他地區交流，但有一個很微妙的現象——衹有在兩岸交流的時候，台灣政界一些人士才會提出“對等尊嚴”的要求。事實是，從1992年海基會與海協會開始協商到現在，兩岸交流從來沒有“不對等”過。台灣各界人士關注的對等交流、平等對話從來不是問題，相信以後依然如此。



談及兩岸交流的目的，張榮恭指出，其核心是為人民謀幸福。他結合隨鄭麗文主席拜謁中山陵的感受表示，“三民主義”中的“民生”是最基礎、最重要的部分。



“謀求和平是兩岸同胞的共同心願。”針對當前台海局勢，張榮恭說，國民黨認為反對“台獨”可以避戰，“但僅避戰就夠嗎？”



張榮恭指出，大陸在不斷發展，兩岸合作，台灣也會得到紅利。所以，還要謀和，而謀和一定是建立在“九二共識”基礎上。堅持“九二共識”，反對“台獨”，就可以達到避戰謀和，台海就會太平。