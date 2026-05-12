吸菸有害生產力　研究：全台年損逾千億元

中評社台北5月12日電／中央社報導，吸菸不僅增加疾病風險，北醫大公衛學院研究發現，吸菸侵蝕經濟動能，每名癮君子一生平均損失逾新台幣135萬元生產力，全台每年因吸菸減損生產力更達千億元，遠高於菸稅與菸捐收入。



此研究由台北醫學大學公共衛生學系副教授羅偉成率領研究團隊進行，於今年發表於國際公共衛生期刊Public Health，並在今天舉辦研究成果發表記者會。



研究團隊分析逾21萬名成年台灣人長期追蹤資料，結合健保、死亡登記與勞動收入數據，估算吸菸對“終生生產力損失”的影響。結果發現，平均每名癮君子一生將損失約4.5萬美元至6.1萬美元，約新台幣135萬元至185萬元。



結果顯示，台灣每年因為吸菸造成的生產力損失約高達46億美元，約新台幣1300餘億元，約占GDP的0.6%。值得注意的是，研究團隊指出，這一數字超過全民健康保險年度支出的15%，更遠高於政府從菸稅與菸品健康福利捐所獲得的收入。



研究團隊並依性別分析，有吸菸的男性，平均一生的薪資會比未吸菸者少4萬5572美元（約新台幣130萬元）；女性吸菸者薪資損失則為6萬1552美元（約新台幣175萬元）。顯見吸菸對於經濟造成的負擔早已超過其帶來的財政收益。



羅偉成指出，有別於過去研究多聚焦醫療費用，這項研究強調“終生生產力損失”概念，估算吸菸帶來的經濟損失，不僅因為吸菸危害健康導致的早逝，包括疾病引發的工作效率下降、缺勤增加及提早退休等因素，都會削弱癮君子的個人與社會經濟貢獻，進而衝擊整體社會。



研究團隊並透過情境模擬降低吸菸率推算，若全台民眾吸菸率減少一半，台灣可以避免160萬年過早死亡造成的壽命損失，並創造逾400億美元的終生生產力收益；即便僅降低1成，也能帶來數十億美元的經濟效益。



羅偉成表示，以此結果足見，吸菸不僅要付出健康成本，還有高額的經濟代價。