卡樂比薯片將改為黑白包裝　因油墨供應不穩

中評社香港5月12日電／共同社報導，日本零食企業“卡樂比”（Calbee）12日宣佈，旗下的薯片和蝦條等14款主力產品的包裝從5月下旬起陸續改為黑白兩色。這是因為中東局勢惡化導致石腦油短缺，用於包裝的印刷油墨原料的供應變得不穩定。影響已在與民生密切相關的食品行業廣泛顯現，這與高市政權宣稱“供應充足”的認知存在偏差。



主管食品產業的農林水產省12日傾聽了卡樂比負責人對情況的介紹。源自石油的石腦油是塑膠和印刷油墨的原料。如果消費者能夠接受包裝簡化，那麼此類做法也可能在業內擴大開來。



此次改為黑白包裝的產品有薯片“淡鹽味”、“法式清湯味”、“海苔鹽味”各自的55克、70克、160克裝規格等。蝦條的77克裝、以及麥片“富果樂”的330克和700克裝也是對象。6月下旬起，“堅脆薯片”（65克裝）的淡鹽味與黑胡椒味也將變更包裝。



農水省12日傾聽意見是由卡樂比方面提議實施的。農水省正在調查以石油為原料的食品包裝及農業用材料的流通狀況，計劃致力於緩解供應不安。



伊藤火腿米久控股也在12日表示，正在將包裝簡化作為“選項之一”進行探討。但由於擔心與其他公司的商品相比在店鋪賣場上不夠醒目，該公司將在看清對銷售的影響後做出決定。



食品廠商紛紛因包裝材料價格上漲而上調商品售價。味滋康公司（愛知縣半田市）將於6月1日上調納豆的參考價格。山崎麵包公司與敷島麵包公司（名古屋市）也將自7月出貨商品起上調吐司等的價格。