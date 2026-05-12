張馳：美國要學會與中國共贏

香港大學當代中國與世界研究中心高級研究助理張馳（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。香港大學當代中國與世界研究中心高級研究助理張馳接受中評社記者專訪時表示，中美元首峰會展示的是中方的善意和水準。美方應思考如何“更有效地管理”兩國之間的關係，最好的方式是學會與中國共贏。



張馳分析，訪華是特朗普的長期願望，特朗普比中國更需要這次訪華。原因主要有三點：第一，特朗普需要不斷地向他的支持者、基本盤展示他的能力，這是由美國的選舉制度決定的。特朗普要顯示他依然有能力同中國對話，有能力處理中美關係這一世界上最重要的雙邊關係。美國在任總統已近9年沒訪華了，這在近年來是罕見的，而過去9年也是中美關係極具波折、動蕩的時期。能夠成功訪華就被視為能力的重要體現。



第二，特朗普個人很慕強，他喜歡跟“說話作數”“能達成大交易”的人和國家打交道。特朗普對中國使用過種種不利的手段，卻一直沒有占到什麼便宜，這也促使他更期望與中國接觸。同時這也證明了中國與他長達兩個任期的博弈是不斷成長、並且行之有效的。



第三，中東以及其他區域危機問題。這些問題並不完全是阻攔特朗普訪華的因素，反而可能讓他更需要這次訪華。張馳說，特朗普訪華前夕，中國一直在中東問題上與伊朗和其他利益方持續接觸、發揮作用。這是有利於地區局勢降溫的，也是特朗普需要的。特朗普想要在中東問題上、烏克蘭問題上、甚至朝鮮半島問題上獲得中國的幫助，他不想陷入戰爭的泥潭，想要的是達成更多的交易，那麼與中國對話就非常有必要。



張馳指出，中美元首峰會傳遞的信號是很清楚的：中方同意和邀請特朗普訪華，並且認為元首外交是“定盤星”，說明了在“相互尊重”基礎上，中方想要和美國“和平共處、合作共贏”，展示的是中方的善意和水準；同樣重要的，中方還希望向地區和世界傳達：新興大國與守成大國相向而行（而不是必然走入“修昔底德陷阱”），不但可以避免直接戰禍，還能夠防止戰爭的烽火向其他區域蔓延，最根本的是要避免人類重回世界大戰時代，尤其在人工智能在迅速改變我們的生活的當下。



張馳說，現時公布的特朗普訪華時間比預期的要長，將被寄予更多期待。他認為，中美峰會的成果可能會包含幾個方面：一個是潛在的貿易採購和市場准入。包括大豆等美國的農產品等大額、大宗交易。張馳指出，涉及飛機、能源、大豆、牛肉這些有“風向標”意義的產品交易，是觀察兩國談判和關係發展的主要窗口。因為大額、大宗、大量、大影響的，必須經過非常複雜和來回拉扯的過程。若能達成成果，能展示雙方決心和態度。



市場准入例如服貿方面，兩國也有機遇，也有助於中國進一步“擴能提質”服務業，包括刺激消費和內需等。