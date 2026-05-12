關注美涉台表態 張馳：中方謹慎評估可信度

香港大學當代中國與世界研究中心高級研究助理張馳（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月12日電（記者 盧哲）中美元首會晤本周舉行，台灣問題被認為是“重中之重”。香港大學當代中國與世界研究中心高級研究助理張馳接受中評社記者專訪時指出，在台灣問題上，中方會謹慎評估特朗普講話的可信度，並會重點關注美在核心議題的具體落實和執行。



張馳認為，特朗普本人一向把台灣視作一個籌碼和棋子。圍繞台灣問題，各方的博弈在峰會前後都會進行。



張馳說，中方的立場一向是明確的，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。因此，中方完全有道理讓特朗普通過各種方式來進行表態。



但張馳認為，中方在台灣議題的具體處理過程中會有微妙的地方：一是會謹慎評估特朗普講的每句話的可信度；二是會思考如何在最核心的利益上推進，既要推動實質內容（例如著眼在對台軍售、戰略定位、通過美國壓制日本等議題），又不宜搞出“鋪天蓋地”效果，以避免調動反華勢力反彈。



張馳說，目前來看中美發布動態“沒有特別早，也沒有特別晚，所以這是一個好的現象。”而特朗普的訪問時長是三天，“他可以作出很多決定”。



張馳指出，要關注的是特朗普表態下的真實意涵，因為從過往的經驗來看，特朗普講話可能“撤回”，我們要得到的是如何在他表態之後中方可以獲得更多“裡子”——比如在軍售問題上做到什麼程度，美國如何能夠具體落實和執行。“看特朗普如何在訪問中把這些內容拋出來，這是我認為更重要的”。