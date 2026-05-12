沈大偉：特朗普視台灣為重塑美中關係絆腳石

美國知名專家談中美峰會意涵 中評社華盛頓5月12日電（記者 余東暉）美國的中國問題專家沈大偉（David Shambaugh）認為，即將訪華的特朗普如果在台灣問題上使用某些與以往美國官方標準措辭不同的用語，將不令人感到驚訝。或許他還會與中方就台灣問題進行某種“大妥協”。有理由相信，特朗普將台灣視為他尋求重塑美中大國關係的絆腳石。



喬治·華盛頓大學教授沈大偉日前在“中美聚焦”分析即將舉行的中美峰會值得關注的十個方面，台灣問題被他列為僅次於中方可能舉行盛大儀式歡迎特朗普之外的第二大關注點。



沈大偉表示，對中方而言，台灣問題將是首要議題，勢必會被提及。中方會尋求取得一些微小的進展，尤其是在改變美國政府歷屆總統以來使用的標準措辭方面。如果特朗普表示他“反對台灣獨立”，並“支持和平統一”，中方將會非常高興。特朗普或許根本不瞭解，或者根本不在乎美國長期以來對台政策中那些措辭準則，他可能會無意或有意地改變這一自1982年以來一直沿用的框架。



沈大偉指出，如果特朗普在台灣政策問題上使用某些措辭，請不要感到驚訝。但特朗普或許會更進一步，與中方就台灣問題進行某種“大妥協”。有理由相信，特朗普將台灣視為他尋求與中國建立龐大雙邊貿易和地緣戰略影響範圍的大國關係的巨大障礙，正如他將烏克蘭視為他尋求與俄羅斯建立同樣關係的障礙一樣。對特朗普而言，台灣和烏克蘭都是他尋求與世界另外兩個主要大國重塑關係的絆腳石。特朗普最終可能會犧牲台灣，而台北方面對此深感擔憂。