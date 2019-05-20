專論：台灣緣何不能參加世衛大會

世衛大會。(來源：世界衛生組織) 中評社香港5月13日電（評論員 丁乙）每逢5月世界衛生大會（WHA）臨近，台灣能否參會總成為島內熱議焦點，今年亦不例外。面對台灣無法參會的現實，島內部分輿論再次炒作大陸“政治打壓”。然而，撥開歷史與政治的迷霧，平心而論，台灣參加WHA的正當途徑與政治基礎，其實一直清晰明確。



台灣同胞的健康福祉非常重要，但在國際政治的現實與法理框架下，台方參與國際的任何安排都必須遵循一個中國原則。台灣自2017年以來連續10年無法參加WHA，其根本原因不在於外部“打壓”，而在於其執政當局破壞了兩岸互信的政治基石。



一、從破冰到參加：兩岸政治互信下的特殊照顧



回顧歷史，台灣得以參加WHA，本是大陸方面在對台灣同胞健康福祉深切關懷下，基於兩岸政治互信作出的特殊彈性安排。



早在2005年，時任中國國民黨主席連戰破冰訪問大陸，與胡錦濤總書記共同發佈《兩岸和平發展共同願景》。其中明確提出，要“促進協商台灣民眾關心的參與國際活動的問題”，並“優先討論參與世界衛生組織活動的問題”。這為後續台灣參與國際衛生事務奠定了最初的共識基礎。



2008年，秉持“九二共識”的馬英九上台，兩岸關係迎來春暖花開。在“建立互信、擱置爭議、求同存異、共創雙贏”的精神指導下，兩岸通過務實協商，終於在2009年妥善解決了台灣參加WHA的問題。當年4月底，世界衛生組織（WHO）總幹事陳馮富珍致函邀請台灣，以“中華台北”名義、觀察員身份參加第62屆WHA。此後8年，台灣年年順利與會。



這段歷史清楚證明，台灣參與WHA不僅有先例，而且模式明確。但這絕不是一個理所當然的權利，而是建立在兩岸政治互信基礎上的特殊安排。



二、從觀望到拒斥：政治基礎崩塌後的必然結果



2016年，台灣政黨輪替，民進黨重新上台執政。針對蔡英文的就職演說，對“九二共識”這一兩岸關係定海神針避重就輕、刻意模糊的表達，大陸方面認為是一份“未完成的答卷”。為了給足新當局面對民意、修正路線的機會，大陸方面展現極大克制與善意，仍然同意WHO於當年5月按慣例發函邀請台灣以“中華台北”名義、觀察員身份參加當年的WHA。



然而，與往年不同的是，面對島內局勢的變化，該邀請函首次在正文裡加注了聯合國大會第2758號決議和“一中原則”。這猶如一記清晰的警示，明確無誤地向台灣新執政黨傳遞了一個資訊：承認“九二共識”是台灣參會的唯一通行證。



遺憾的是，民進黨當局並未領會這一善意，反而越走越遠。由於其頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，導致兩岸協商被迫中斷，互信基礎蕩然無存。皮之不存，毛將焉附？既然“九二共識”這個政治基礎遭到破壞，2009年以來台灣參加WHA的特殊安排，自然也就失去了賴以生存的土壤。自2017年至今，大陸方面自然無法再同意WHO邀請台灣參加WHA。

