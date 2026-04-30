快評：大陸很近美國太遠　特朗普意味深長

特朗普相信，台灣距離美國遙遠，距離大陸很近，台灣對北京而言更重要。(中評資料相) 中評社快評／美國總統特朗普11日確認在即將舉行的北京峰會上會討論台灣問題。他說，台灣問題對於北京而言更重要，因為台灣距離美國9500英里，而距離大陸衹有67英里。特朗普涉台表態談起台灣與美國、與大陸的地理距離，可謂意味深長。



台灣就在大陸的眼皮底下，與美國則遠隔著太平洋。因此，對台灣來說，大陸很近，美國太遠。記得越南有一句名言“天堂太遠，中國太近”；墨西哥人也常說“離上帝太遠，離美國太近”。這些話都反映了地緣政治與國際關係的現實。



特朗普今晚就要抵華訪問。近期有關特朗普可能軟化美國對台立場，重塑美國長期對台政策的傳聞不斷。特朗普最新涉台表態可能帶有某種暗示。



美國的中國問題專家沈大偉認為，特朗普如果在台灣問題上使用某些與以往美國官方標準措辭不同的用語，將不令人感到驚訝。或許他還會與中方就台灣問題進行某種“大妥協”。有理由相信，特朗普將台灣視為他尋求重塑美中大國關係的絆腳石。



5年前，台灣前“國安會”祕書長蘇起在一次訪問中說，民進黨政府全盤依賴美國，最後可能就是一場空。因為美國距離台灣很遠，能用在台灣這部分的力量，若與中國大陸傾全力對付台灣相比較，就會被超過，因此有人開玩笑說“台灣離大陸太近，離上帝太遠”，美國根本來不及救台灣。



台灣距離美國9500英里，而距離大陸衹有67英里。如果“台獨”或外力挑釁，中國大陸被迫動手，在美國前來救台灣之前，台灣已經變天。特朗普清楚這一點，他可能從未想過要讓美軍為台而戰。