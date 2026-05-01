小三通旅運升溫！前4月旅客年增近25%

中評社台北5月13日電／金門小三通旅運持續升溫，金門水頭港旅運中心自今年2月試營運後，今年1月至4月入出境總旅客量已達69萬6,142人次，較去年同期成長24.8%，其中陸客入境金門達5萬2,420人次。除了旅運量明顯增加，旅客透過“金門行動旅服”平台查詢景點的瀏覽量，今年第一季也突破74萬次、年增11.6%；熱門景點則由金沙戲院、陽翟老街、大膽島、高洞坑道等戰地文化景點最受關注，顯示金門戰地與歷史觀光魅力持續升溫。



TVBS報導，金門水頭港旅運中心憑藉較舊場站擴增3.5倍的空間，尖峰時段每小時可容納2,800人次雙向通關，有效紓解過往壅塞問題。



“移民署國境事務大隊”也同步在水頭港旅運中心導入新世代e-Gate系統，除將原有3座設備移至新場站入境區外，並於出境區新增7座e-Gate。“移民署”表示，新世代e-Gate具備閘道內註冊、行進間人臉辨識及多國語音引導等功能，只要年滿10歲且身高120公分以上，持晶片護照的“國人”及持居留證外來人口，即可直接完成註冊與通關，最快10秒即可完成程序。



金門智慧旅遊瀏覽量成長 AI行程規劃將上線



除了旅運人潮增加外，金門智慧旅遊服務使用量也同步成長。由金門縣政府觀光處建置的“金門行動旅服”系統，今年第一季瀏覽量達74萬2,698次，較去年同期66萬5,220次成長11.6%。



“觀光處”表示，今年“金門行動旅服”平台將再推出台灣首創的“AI行程規劃”及“適地性即時推播（LBS）好康資訊”兩大新功能，未來旅客可透過AI快速規劃符合個人興趣、停留時間與旅遊型態的專屬行程，也能在旅途中即時接收周邊店家優惠資訊，提升旅遊便利性與即時互動體驗。



金沙戲院、大膽島成熱門 戰地文化仍最吸睛



根據統計，今年第一季旅客瀏覽量前十大景點，依序為金沙戲院、陽翟老街、大膽島、高洞坑道、獅山砲陣地、擎天廳、后麟步槍模擬射擊館、翟山坑道、建功嶼及山后民俗文化村。



從熱門景點可看出，旅客對戰地文化、歷史街區、軍事坑道與特色離島景點仍具高度興趣，也反映金門兼具歷史文化與戰地觀光特色的旅遊魅力。