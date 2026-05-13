以軍被曝在伊拉克建秘密基地

這張未標注日期和地點的照片顯示，以空軍戰機飛往伊朗上空執行打擊任務。新華社 中評社北京5月13日電／當地時間5月9日，美國《華爾街日報》報導，以色列在伊朗鄰國伊拉克的沙漠地帶建立了一個秘密基地，以便為以色列空襲伊朗提供支持。報導說，伊拉克方面在3月美以伊戰事初期對該基地的存在有所覺察，派兵前去偵察時遭到以方空襲。法新社也援引伊拉克安全官員的話稱，以軍利用伊拉克納傑夫沙漠中的一條舊機場跑道建立了一個臨時基地。



來源：央視新聞