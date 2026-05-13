貝森特抵首爾　將與副總理何立峰舉行經貿磋商

中評社香港5月13日電／美國財長貝森特抵達韓國首爾，將同國務院副總理何立峰舉行經貿磋商。



有韓國傳媒說，兩人的會談地點，可能在仁川機場的內部接待室。



中國商務部日前表示，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。



香港電台援引韓聯社報導，韓國總統李在明今日將分別接見貝森特和何立峰。



報導還說，李在明和貝森特可能就國際局勢交流意見，尤其是美中首腦可能就關稅和全球供應鏈等事宜進行討論。雙方還可能就韓美之間的事務進行磋商。