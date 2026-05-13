以色列“激光盾牌”馳援阿聯酋　專家解讀

資料圖：“鐵光束”激光防空系統（來源：央視新聞） 中評社北京5月13日電／據報導，以色列近日向阿聯酋緊急部署了包括“鐵光束”激光防禦系統在內的多套防空裝備，以協助阿聯酋防禦來自伊朗的導彈和無人機攻勢。據悉，這是2020年兩國正式建立外交關係後，雙方開展的重大防務合作案例之一。



力挺阿聯酋



據報導，此次以色列向阿聯酋部署了一套名為“斯佩克特羅”的輕型監視系統和某個版本的“鐵光束”激光防禦系統。“鐵光束”系統是一款機動式高能激光武器，可攔截近程火箭彈、迫擊炮彈、無人機和巡飛彈等目標。而“斯佩克特羅”輕型監視系統則可用於探測20公里外的來襲無人機。軍事觀察員邵永靈分析認為，以色列將這兩套尚在測試期的“壓箱底”裝備緊急部署至阿聯酋，既可進一步檢驗其實際作戰效能，也將以色列與阿聯酋之間隱秘的防務關係擺上了台面。



邵永靈：“鐵光束”激光攔截系統單次攔截成本僅約2美元，具備抗飽和打擊與可持續攔截的優勢，可與用於探測無人機的“斯佩克特羅”監視系統配合使用。首先，“鐵光束”是以色列應對黎巴嫩真主黨等威脅的急需裝備，今年剛投入使用，目前亟待實戰測試。將其部署至阿聯酋，正好滿足了以方通過實戰檢驗裝備的需求。其次，以方將這兩款武器部署至阿聯酋，既印證了兩國關係的緊密程度，也標誌著雙邊防務合作的進一步升級。



防務關係更進一步



據瞭解，以色列和阿聯酋於2020年簽署《亞伯拉罕協議》後正式建立外交關係，此後雙方的經濟和軍事聯繫不斷加強。在這次美以伊衝突中，阿聯酋不僅接受以色列的軍事裝備，還默許其直接介入防禦。雙方在軍事領域的這種深度捆綁到底意味著什麼？對此，邵永靈進行了以下分析。

