【
大
中
小
】 【
打 印
】
金正恩視察軍工廠 要求加強迫擊炮曲射炮武力
http://www.CRNTT.com
2026-05-13 09:25:10
中評社香港5月13日電／據朝中社13日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩11日視察一些軍工企業，瞭解2026年上半年軍火生產任務執行情況。
據報導，金正恩當天瞭解彈藥廠生產情況，表示要根據各口徑高精確多用途彈、特殊功能彈和訓練彈的需求建立相關生產體系。
金正恩說，要加強迫擊炮和曲射炮武力。他還表示，為滿足朝鮮武裝力量遠景需求，要建設專業化的火炮武器生產綜合體和槍械廠，同時優化彈藥廠生產結構，提高其現代性和專業性。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
受俄羅斯邀請 朝鮮人民軍方隊參加紅場閱兵式
(2026-05-11 08:45:27)
時評：朝鮮新版憲法删除“無稅”條款
(2026-05-10 22:39:13)
朝鮮展示在俄烏戰場繳獲的德國坦克
(2026-05-01 05:02:58)
金正恩於人民革命軍成立日視察部隊勉勵官兵
(2026-04-26 11:26:00)
朝鮮試射地對地戰術彈道導彈 金正恩觀摩
(2026-04-21 09:23:00)
金正恩觀摩朝鮮“崔賢”號驅逐艦導彈試射
(2026-04-16 11:35:47)
朝鮮“崔賢”號驅逐艦進行武器系統試驗
(2026-04-15 11:28:19)
朝鮮：日本《外交藍皮書》粉飾軍國主義步伐
(2026-04-15 08:52:03)
朝鮮進行重要武器系統試驗
(2026-04-10 09:45:58)