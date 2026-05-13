金正恩視察軍工廠　要求加強迫擊炮曲射炮武力

中評社香港5月13日電／據朝中社13日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩11日視察一些軍工企業，瞭解2026年上半年軍火生產任務執行情況。



據報導，金正恩當天瞭解彈藥廠生產情況，表示要根據各口徑高精確多用途彈、特殊功能彈和訓練彈的需求建立相關生產體系。



金正恩說，要加強迫擊炮和曲射炮武力。他還表示，為滿足朝鮮武裝力量遠景需求，要建設專業化的火炮武器生產綜合體和槍械廠，同時優化彈藥廠生產結構，提高其現代性和專業性。