【
大
中
小
】 【
打 印
】
美防長稱美伊停火協議依然有效
http://www.CRNTT.com
2026-05-13 10:02:17
中評社北京5月13日電／當地時間5月12日，美國國防部長赫格塞思表示，他們針對伊朗問題的所有情況都制定了相應計劃。如有必要，他們有升級行動的計劃，也有撤離部署的計劃，還有調動資源的計劃。目前，他們不便透露下一步的具體行動方案。
他還表示，儘管近期局勢緊張並發生交火，但伊朗停火協議依然有效。
來源：央視新聞客戶端
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美媒：以總理稱應逐步結束美對以軍事援助
(2026-05-13 10:01:42)
美媒披露：阿聯酋秘密對伊朗發動軍事打擊
(2026-05-13 09:55:49)
美國4月通脹水平創近三年新高
(2026-05-13 08:53:11)
趙建民：台灣擔心特朗普說支持中國和平統一
(2026-05-13 00:55:24)
吳崇涵：中美關係趨穩後高市早苗或有動作
(2026-05-13 00:40:56)
蔡東杰：若反台獨能獲利 特朗普何樂不為
(2026-05-13 00:37:04)
編譯：安全與經濟均進入“會員制”時代
(2026-05-13 00:27:47)
伊朗官員：若再遭襲或將鈾濃縮豐度升至90%
(2026-05-12 17:12:23)
內塔尼亞胡：十年內擺脫美國軍事支持
(2026-05-12 10:51:24)
綠批刪軍購扼殺台中無人機產業 盧秀燕避談
(2026-05-12 10:45:30)