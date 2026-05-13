美防長稱美伊停火協議依然有效

中評社北京5月13日電／當地時間5月12日，美國國防部長赫格塞思表示，他們針對伊朗問題的所有情況都制定了相應計劃。如有必要，他們有升級行動的計劃，也有撤離部署的計劃，還有調動資源的計劃。目前，他們不便透露下一步的具體行動方案。



他還表示，儘管近期局勢緊張並發生交火，但伊朗停火協議依然有效。



來源：央視新聞客戶端