德將出資逾1千萬歐元支持烏建設軍事訓練中心

德國國防部長皮斯托裡烏斯（資料圖） 中評社北京5月13日電／據德國方面當地時間5月12日消息，德國將出資超1000萬歐元，參與歐盟一項在烏克蘭境內建設軍事訓練中心的倡議。德國國防部長皮斯托裡烏斯訪問烏克蘭期間在基輔表示，相關資金將用於配套建設一座完整的軍事訓練中心。



皮斯托裡烏斯稱，這些設在烏克蘭境內的訓練設施旨在幫助烏克蘭軍隊保持作戰能力。



消息稱，自俄烏衝突升級以來，已有近27000名烏克蘭士兵在德國接受培訓。



來源：央視新聞客戶端